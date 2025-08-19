Gümüşhane’de çobanın yaktığı ateş yangına sebep oldu



Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Gümüşgöze beldesi eski maden ocakları bölgesinde çobanın yaktığı ateşin kuru otlara sıçramasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasında İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle yol açarken, orman ekipleri de 2 bin metre hortum çekerek belde halkının da desteğiyle alevlere müdahale etti. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, gece saatlerine kadar soğutma çalışmaları devam etti.



Yangında yaklaşık 3 hektarlık meşe ve az miktarda sarıçam ormanı zarar gördü. Yangına sebep olduğu ifade edilen çobanın jandarma tarafından ifadesinin alındığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

