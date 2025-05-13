Gümüşhane’de dere yatağında facia: Çocuk öldü, aile yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gümüşhane Kelkit’te Ö.Ö, isimli kişi direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp dereye uçtu. Meydana gelen kazada 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kelkit-Erzincan karayolunun Balkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Önercan (45) yönetimindeki 06 FT 2114 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araç, dere içerisine yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, 12 yaşındaki Tevfik Eymen Önercan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücü Ömer Önercan ile Zeynep Önercan (25) yaralanırken, Tuba Buğlem Önercan (3) ve Tuba Önercan (42) ağır yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Tuba Buğlem Önercan ile Tuba Önercan, buradan Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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