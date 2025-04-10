Gümüşhane’de fırtına: Evlerin üstünde çatı kalmadı!

Kaynak: İHA
Gümüşhane’de fırtına: Evlerin üstünde çatı kalmadı!

Gümüşhane'de dün şiddetli fırtına etkisini gösterdi. İl ve ilçe merkezlerinde toplamda 20 evin çatısının uçtuğu görüldü.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün öğle saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle il merkezi ve ilçelerde evlerde hasar meydana geldi. İl merkezinde 13, Köse'de 2, Kelkit'te 5 evin çatısı uçtu.

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Meydana gelen olaylarda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken AFAD İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

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Açıklamada vatandaşların mağduriyetlerinin de giderilmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından acil yardım ödeneği talep edildi.

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