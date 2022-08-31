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Gölet etrafındaki balçığa batan 15 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamadı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde Çevrepınar Göleti etrafında ablasıyla yürüyüş yaptığı sırada balçığa batan ve köylüler tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Zehra Sarı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:17
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Gümüşhane'de Gölet etrafındaki balçığa batan 15 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamadı

Gölet etrafındaki balçığa batan 15 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamadı
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Olay saat 13.30’da Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde bulunan Çevrepınar Göleti’nde meydana geldi. Piknik yapmak için anneleriyle birlikte Çevrepınar Göleti kenarına gelen Zehra Sarı (15) ve ablası Zeynep Sarı (18) gölet kenarında yürüyüş yaptıkları esnada balçığa battı.

Kızlarının balçığa battığını gören anne gölet kenarına giderek Zeynep Sarı’yı kendi imkanlarıyla kurtardı. Zehra Sarı’yı da kurtarmak için uğraş veren anne kızını balçıktan kurtarmakta başarısız olunca köylülerden yardım istedi. Bölgeye gelen köylüler balçığa batmış halde bulunan Zehra Sarı’yı yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.


Zehra Sarı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şiran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Balçık içerisinde uzun süre nefessiz kaldığı ve bilincini kaybettiği belirlenen 15 yaşındaki Zehra Sarı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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