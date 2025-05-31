Gümüşhane’de heyelan

Kaynak: İHA
Gümüşhane’de heyelan

Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Aşağı Uluköy mahallesinde öğleden sonra toprak kayması meydana geldi.

Gümüşhane'de meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Aşağı Uluköy mahallesinde öğleden sonra toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağış sonrası yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapatırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ve Kürtün İlçe Özel İdaresi ekipleri, yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Heyelan nedeniyle yol kapanırken ekiplerin çalışması sürüyor.

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