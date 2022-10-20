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Gümüşhane'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 01:21
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Gümüşhane'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Gümüşhane'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Fazlı Civan yönetimindeki kamyonet uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sürücü Civan ile araçta bulunan Hacı Aslan ve Fatma Pehlivan sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Fazlı Civan ve Hacı Aslan Pehlivan olay yerinde, Fatma Pehlivan ise kaldırıldığı Kürtün Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. (AA)

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