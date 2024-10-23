Gümüşhane’de kar ve sis buluştu ortaya tablo gibi bir fotoğraf çıktı

Sonbahar manzaralarını beyaz örtüyle buluşturan bu fotoğraf, Çiçekli Mahallesi'nde kaydedildi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Akbulut'un cep telefonuyla çektiği bu masalsı manzara, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde son günlerde etkili olan kar yağışı, büyüleyici manzaralar ortaya çıkarıyor. Torul ilçesine bağlı Cebeli Köyü'nün Çiçekli Mahallesi'nde karla buluşan sonbahar manzaraları, görenleri kendine hayran bıraktı. Kar yağışının ardından sabah erken saatlerde derin vadiler arasında süzülen sisle birlikte ortaya çıkan manzara, adeta bir tabloyu andırıyordu.

Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle gelen kar yağışı, doğanın sonbahar renklerine beyaz bir dokunuş katarken, zirvelerdeki ağaçlar ve vadinin derinliklerine kadar inen sisle birlikte ortaya çıkan manzara, sonbahar mevsiminde karla buluşan doğanın dramatik güzelliğini sergiledi.

Karla kaplı ağaçlar ve beyaz örtü, sonbaharın pastel tonlarıyla kaynaşarak manzaraya masalsı bir hava katarken, bu anları ölümsüzleştiren Akbulut, erken gelen kar yağışının ardından köyün doğasında meydana gelen bu değişimi şaşkınlık ve hayranlıkla izlediklerini belirtti.