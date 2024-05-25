Gümüşhane’de kayganlaşan yolda araç ters döndü

Kaynak: İHA
Gümüşhane’de kayganlaşan yolda araç ters döndü

Gümüşhane’de yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç devrildi. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Kelkit ilçesinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Gümüşhane istikametine ilerleyen Ersin E. (24) idaresindeki 29 AZ 206 plakalı hafif ticari araç, Yeniköy köyü mevkiinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kenarındaki şeve devrildi. Kaza sonucu araç ters dönerken, araçta bulunan sürücü ile Mehmet B. (24), Şevval B. (23) ve Özlem Y. (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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