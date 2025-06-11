Gümüşhane’de otomobil ters döndü

Kaynak: İHA
Gümüşhane’de otomobil ters döndü

Gümüşhane’de kontrolden çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mustafa O. idaresindeki 29 AAY 969 plakalı otomobil, Gümüşhane'den Şiran istikametine seyir halindeyken Övündü köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü.

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Kazada otomobilde bulunan sürücü Mustafa O. ile yolcular Gülay O. ve İclal O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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