Gümüşhane’de şarampole yuvarlanan cip sürücüsü öldü

Kaza, saat 15.00 sularında meydana geldi ve şehir merkezine seyir halinde olan 55 AV 863 plakalı cipin sürücüsü Öznur Taş'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Cip, yol kenarındaki şarampola yuvarlanarak 30 metrelik bir yükseklikten devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Öznur Taş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öznur Taş'ın avukat olduğu öğrenildi.