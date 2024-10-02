Gümüşhane'de uçuruma düşen otomobilden sağ çıktılar! 200 metrelik uçurumda kurtarılmayı beklediler

Kaza, sabah saat 05.30 civarında Gümüşhane'nin Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Süleymaniye Mahallesi'nden şehir merkezine doğru hareket eden 29 AJ 399 plakalı otomobil, sürücü Eren Gök'ün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, ters dönen otomobildeki sürücü Eren Gök ve Ebru Altınkaya yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Arif Bulut ve Narin Salva ise yardım istemek için uçurumdan aşağıya indi. Ancak havanın karanlık olması nedeniyle yollarını kaybederek uçurumun kenarında mahsur kaldılar. Mahalle sakinlerinin yardım çığlıklarını duyması üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Eren Gök ve Ebru Altınkaya, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. 200 metrelik uçurumda mahsur kalan diğer iki yaralıyı kurtarmak için ise zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalar başlatıldı. Ekipler, yaralılara ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı ve güvenlik önlemlerini aldıktan sonra, yaklaşık bir saat süren çalışmayla yaralıları bulundukları uçurumdan çıkarmayı başardı.

Kazada yaralanan Eren Gök, Ebru Altınkaya, Arif Bulut ve Narin Salva, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yaralıların yardım çığlıklarını duyarak ihbarda bulunan Süleymaniye Mahallesi muhtarı Orhan Eryılmaz, "Olay sabah 05.30 - 06.00 saatleri arasında meydana geldi. Sesleri duyan vatandaşlar beni aradılar. Ben de buraya geldiğimde ekipler kurtarma çalışmalarına başlamıştı. İki kişi hastaneye gitti, en son uçurumun kenarında bekleyen iki kişi de kurtarıldı. Sesleri Güzeller Mahallesi'nden ve bizim mahallemizden duyanlar oldu, 'kurtarın bizi, ne olur yardım edin' diye bağırıyorlardı" dedi.