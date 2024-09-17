Gümüşhane’de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Güneyçevirme köyünde yaşayan M.U. isimli şahsın bahçesinde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine, Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Jandarma tarafından operasyon başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş birimleri ve uyuşturucu tespit köpeği Delil'in de katılımıyla gerçekleştirilen aramada, 47 kenevir bitkisi, 8 kilogram kubar esrar ve ruhsatsız bir tabanca bulundu. Mahkemeye sevk edilen M.U. tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.