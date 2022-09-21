21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yaban keçileri sürü halinde ilçe merkezinde 

Gümüşhane’nin sarp ve yüksek kayalıklarında yaşamlarını sürdüren kayaların usta tırmanıcısı yaban keçileri Torul ilçe merkezine kadar inerek su içmesi kameralara takıldı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 10:43
Takip Et

Gümüşhane'de yaban keçileri sürü halinde ilçe merkezinde 

Yaban keçileri sürü halinde ilçe merkezinde 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, coğrafyasının yüzde 60’ını oluşturan dağlarında günden günde yaban hayvanı çeşitliğinin arttığı Gümüşhane’de sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren ve kayaların usta tırmanıcısı olarak adlandırılan yaban keçilerinin sayısı binin üzerine ulaştı.

‘Gümüşhane dağlarının süsü’ olarak adlandırılan ve koruma altında olan Yaban Keçilerinin koruma ve gözlem çalışmalarının sürekli yapılması, vatandaşların da bu konuda hassas olması nedeniyle kaçak avlanma oranı en az olan hayvanlar arasında yer alması sonucu sayıları hızla artıyor.

600 metreden 3 bin 331 metreye kadar oluşan rakım farkı, Türkiye’de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal iklim ve Karadeniz ikliminin görüldüğü ve uzmanların enteresan ve sıradışı coğrafya olarak nitelendirdiği Gümüşhane’de kentin hemen her noktasında bir şekilde görüntülenen yaban keçileri son olarak Torul ilçe merkezinde görüntülendi.

Yolda yürüyen vatandaşlar tarafından Harşit Çayı kenarında su içerken fark edilen 10 civarındaki yaban keçisi cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ürkek şekilde çay kenarında koşuşan yaban keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından da sürekli kontrol edilen yaban keçileri Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listede “Savunmasız” kategorisinde yer alan ve koruma altındaki bir tür olan “Capra aegagrus” bilimsel adıyla biliniyor ve Gümüşhane’de 20 farklı lokasyonda gözlenebiliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
1
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
2
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
3
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
4
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
5
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
6
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
7
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿iOS 16.1 Beta 2 güncellemesi yayınlandı
﻿iOS 16.1 Beta 2 güncellemesi yayınlandı
﻿iOS 16.1 Beta 2 güncellemesi yayınlandı
﻿Park halindeki araç alev alev yandı
﻿Park halindeki araç alev alev yandı
﻿Park halindeki araç alev alev yandı
﻿Muğla Bodrum Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Bodrum Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Bodrum Belediyesi personel alacak
﻿Gökten çamur yağdı
﻿Gökten çamur yağdı
﻿Gökten çamur yağdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.