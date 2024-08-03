Gümüşhane’de yorgun mermi kazası, bir kadın yaralandı

Kaynak: DHA
Gümüşhane’de yorgun mermi kazası, bir kadın yaralandı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde şenlikten evine dönerken koluna yorgun mermi isabet eden Emine Bulut (50) yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Güvende Yaylası'nda gerçekleşti. Yayladaki evinde yaşayan Emine Bulut, kızı Azra ile birlikte şenliğe katıldı.

Şenlik sonrası kızıyla yürüyerek yayla evine dönerken, Bulut'un koluna yorgun mermi isabet etti.

Kanlar içinde yere yığılan kadına çevredekiler yardım etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Bulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri merminin kim tarafından ateşlendiğini belirlemek için çalışma başlattı.

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