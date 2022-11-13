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'Örümcek Ormanları'nın sonbahar manzaraları büyülüyor

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki "Örümcek Ormanları" sonbaharın tüm renklerini barındırıyor.

Galeri Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 12:13
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'Örümcek Ormanları'nın sonbahar manzaraları büyülüyor

Gümüşhane Kürtün'de İlçeye bağlı Yeşilköy köyü sınırlarında yer alan ve 1998 yılında "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alanda, tabiat anıtı olarak tescillenmiş ladin ve köknar ağaçları bulunuyor.

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'Örümcek Ormanları'nın sonbahar manzaraları büyülüyor

İlçeye bağlı Yeşilköy köyü sınırlarında yer alan ve 1998 yılında "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alanda, tabiat anıtı olarak tescillenmiş ladin ve köknar ağaçları bulunuyor.

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'Örümcek Ormanları'nın sonbahar manzaraları büyülüyor

Labirenti andıran patikaları ve adeta göğe tırmanan ağaçlarıyla ziyaretçilerini şu sıralar güz renkleriyle karşılayan orman, Gümüşhane kent merkezine 60, Kürtün ilçe merkezine ise 11 kilometre mesafede.

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'Örümcek Ormanları'nın sonbahar manzaraları büyülüyor

Bitki örtüsündeki sıklık nedeniyle Örümcek Ormanları ismi verilen bölge, temiz havası ve şelaleleriyle fotoğraf tutkunları ve doğaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

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'Örümcek Ormanları'nın sonbahar manzaraları büyülüyor

Sonbaharın sarı ve kızıl renkleri ile doyumsuz manzaralar oluşturan Örümcek Ormanları, dron ile yapılan hava çekimlerinde de renk cümbüşünü ortaya koyuyor.Bu arada ilçe merkezindeki Kürtün Barajı çevresinde yer alan ormanlık alanlar da güz renklerine büründü.(AA)

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