'Örümcek Ormanları'nın sonbahar manzaraları büyülüyor

Sonbaharın sarı ve kızıl renkleri ile doyumsuz manzaralar oluşturan Örümcek Ormanları, dron ile yapılan hava çekimlerinde de renk cümbüşünü ortaya koyuyor.Bu arada ilçe merkezindeki Kürtün Barajı çevresinde yer alan ormanlık alanlar da güz renklerine büründü.(AA)