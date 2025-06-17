Gümüşte 2012’den bu yana en yüksek seviye!

Son dönemde gümüş fiyatları, güçlü sanayi talebi, süregelen arz sorunları ve artan jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle yukarı yönlü hareket ediyor. Güneş enerjisi, elektronik ve elektrifikasyon gibi alanlardaki kullanımı artan gümüş, yatırımcılar açısından hem güvenli liman hem de stratejik bir emtia haline geldi.

Silver Institute tarafından yapılan açıklamada, bu yıl küresel gümüş açığının azalacağı öngörülse de, arz kısıtlarının fiyatlarda itici güç olmaya devam ettiği vurgulandı. Jeopolitik gelişmelerin de fiyatlamalarda etkili olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararlarının gümüş piyasasında önemli rol oynayacağını ifade etti.

GÜMÜŞE SANAYİDEN YOĞUN TALEP VAR

Gümüş, altına kıyasla sanayi alanında daha fazla kullanılıyor. Güneş panelleri, elektronik cihazlar ve elektrikli araçlarda vazgeçilmez bir bileşen olarak öne çıkıyor. Küresel ölçekte artan yeşil enerji yatırımlarıyla birlikte bu alandaki talep daha da büyüyor. Öte yandan, gümüş madenciliğinde yaşanan arz kısıtları ve tedarik zinciri sorunları fiyatları destekliyor.

YATIRIMCILAR GÜMÜŞE YÖNELİYOR

Vadeli işlemler ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde farklılaşma olduğunu söyledi. “Tabii ons altının güvenli liman özelliği daha ağır basıyor. Bu nedenle de ons altının bu dönemde daha fazla ilgi görmesi normaldi” diyen Ergezen, son dönemde altının yanı sıra gümüş ve platin gibi emtialara olan ilginin arttığını belirtti.

Altın-gümüş rasyosunun daha önce 106 seviyelerine kadar yükseldiğini hatırlatan Ergezen, “Altın bu kadar yükseldikten sonra artık yatırımcılar altının alternatiflerine yönelmeye başladılar. Gümüş de bunlardan bir tanesi” ifadesini kullandı. Ergezen ayrıca, resesyon endişelerinin hafiflemesiyle sanayi talebine yönelik beklentilerin arttığını ve bunun da gümüşü desteklediğini sözlerine ekledi.