Gümüşte kriz derinleşiyor

Gümüş piyasası, madencilik dinamikleri ve metalin artan talebi nedeniyle çok yıllı bir açıkla karşı karşıya. Günümüzdeki yüksek fiyatlara rağmen, gümüş üretiminin kısa veya orta vadede artması pek olası görünmüyor. Bunun nedeni, yüksek madencilik maliyetleri ve yeni madenlerin geliştirilmesi için gereken süre.

GÜMÜŞ ARZINDA YAKLAŞAN KRİZ

Metals Focus, bağımsız bir metal araştırma danışmanlığı, mevcut metal üretim durumu nedeniyle gümüş piyasalarında bir arz sıkıntısı yaşanabileceğini düşünüyor. Son raporlara göre, gümüş üretimi üç yıllık bir açıkla karşı karşıya. Bu açığın sebebi, elektrik panelleri gibi teknolojiye dayalı ürünlerdeki talep artışıdır.

Gümüş madenciliğinin zirve yaptığı yıl 2016’dır; o yıl 900 milyon ons gümüş çıkarılmıştır. Ancak bu yıl üretimin, artan talep karşısında, bu rakamın 62.8 milyon ons altında kalması bekleniyor. Metals Focus, “madencilik arzının büyümesinin mütevazı kalacağı ve dünya genelinde sadece minimal artışların olacağı” vurgusunu yapıyor.

ÜRETİM DİNAMİKLERİ VE TALEP

Metals Focus, gümüşün nasıl üretildiğine dikkat çekiyor. Gümüşün çoğu, bakır, kurşun ve çinko gibi diğer metallerin çıkarılmasına odaklanan madenlerden elde edilmektedir. Bu nedenle fiyat artışları, gümüş üretimini diğer metaller kadar etkilememektedir.

Bununla birlikte, gümüş madenlerinin %28’ini oluşturan birincil gümüş madenleri, artan madencilik maliyetleri nedeniyle üretimlerini artırmakta zorlanıyor. Eğer gümüş fiyatları, madencilerin kâr sağlaması için yeterince artarsa, üretim artışları hala madencilerin sermaye tahsisine bağlı olacaktır.

YENİ MADEN GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

Eğer bu madenciler yeni madenler geliştirmeye başlarsa, bu sürecin gerektirdiği zaman, talebin üretimi hemen artırmasını imkânsız kılmaktadır. Kuruluş, “Yeni üretimin mevcut açıkları kısa veya orta vadede dengelemesi imkânsızdır. Bu açıkların sona ermesi için, geri dönüşüm ve talebin öngörülen fiyat artışına tepki vermesi gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

Peter Krauth, bir gümüş piyasa analisti, bu durumu Haziran ayında öngörmüştü. Yüksek talebin, gümüş vadeli işlemler piyasalarındaki yersel envanterlerin kullanılarak karşılandığını belirtmişti.

Gümüş madenciliği, artan talebi karşılamakta zorluk çekerken, piyasalarda bir arz sıkıntısı yaşanabileceği öngörülüyor. Yüksek fiyatlar, madencilik maliyetlerinin artmasıyla birlikte üretim artışını engelleyebilir. Bu durum, özellikle teknolojiye dayalı ürünlerdeki talep artışıyla birleşince, gümüş piyasasında dalgalanmalara yol açabilir.