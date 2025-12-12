Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası Fed'in 10 Aralık’ta açıkladığı faiz kararı, emtialarda artışa neden oldu.

Yılbaşından bu yana yüzde 100'ün üzerinde değer kazanan gümüş, bu karar sonrası günlük yüzde 4'e yakın artış gösterdi.

Böylece beyaz metal, aylık bazda yaklaşık yüzde 25, yıl başından bu yana ise yüzde 100'ün üzerinde değer kazandı.

NE KADAR OLDU?

Dün 64,31 doları bulan gümüşün onsu, 12 Aralık 2025 Cuma 00.00 itibarıyla 63,53 seviyesinde işlem görüyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ

Zirvesi 4 bin 381 dolar olan ons altın ise yüzde 1 artışla 4 bin 273 dolarda işlem görüyor.