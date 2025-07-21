Gümüşte yükseliş hızlandı

ABD'de gümüş fiyatları haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Ons başına fiyat 38,5 dolar seviyelerine yükselerek son günlerdeki kazanımlarını pekiştirdi. Bu yükselişte en büyük etken, ABD Merkez Bankası’nın temmuz ayında faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentilerin kuvvetlenmesi oldu.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, yaptığı son açıklamada, istihdam piyasasındaki zayıflamanın ve enflasyon baskılarındaki düşüşün faiz indirimi için alan yarattığını belirtti. Waller, ayrıca ABD'nin ithalata yönelik uyguladığı tarifelerin enflasyona olan etkisini "geçici" olarak tanımlarken, “Yükselen enflasyon beklentilerine dair herhangi bir işaret yok” ifadesini kullandı.

Bu yorumlar, doların değer kaybetmesine ve ABD Hazine tahvil getirilerinin düşmesine neden oldu. Her iki faktör de gümüş gibi değerli metalleri yatırımcılar açısından daha cazip hale getiriyor.

ÇİN’DEN METAL TALEBİNE GÜÇLÜ DESTEK

Gümüş fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme ise Çin’den geldi. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, makine, otomotiv ve elektrikli ekipman gibi stratejik sektörlerde büyümeyi istikrarlı hale getirecek bir eylem planı açıkladı. Bu plan, sanayide modernleşmeyi hızlandırmayı ve dolayısıyla metal tüketimini artırmayı hedefliyor.

Bakanlık, toplamda 10 temel sektörü kapsayan bu planla birlikte çelik, demir dışı metaller, petrokimya ve inşaat malzemeleri gibi alanlara da özel önem verileceğini duyurdu. Çin’in bu adımı, küresel metal talebi açısından kritik bir rol oynayabilir.

DÜŞEN GETİRİLER, ARTAN YATIRIM İŞTAHI

Tahvil getirilerinin zayıflaması, yatırımcıları alternatif varlıklara yönlendiriyor. Bu noktada gümüş, hem sanayi hem de yatırım amaçlı kullanımı nedeniyle dikkat çeken bir seçenek haline geldi. Özellikle Çin'den gelen pozitif gelişmelerle birlikte, fiziki gümüş talebinde artış yaşanabileceği öngörülüyor.

Ayrıca, yatırımcıların küresel piyasalarda risklere karşı güvenli liman arayışında gümüşü yeniden tercih etmeleri de bu yükselişi destekliyor. Özellikle doların zayıflaması, diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için gümüşü daha ulaşılabilir hale getiriyor.