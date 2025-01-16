Gümüşün yükselişi sürüyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi olasılığı, gümüş fiyatlarını 31 dolara kadar yükseltti. Bu seviyeye perşembe günü ulaşan gümüş fiyatları, son bir ayın en yüksek noktasını görmüş oldu. ABD’de çekirdek enflasyon aralık ayında beklenmedik bir şekilde yavaşlarken, manşet enflasyon beklentilerle uyumlu seyretti.

ENFLASYON VE FAİZ POLİTİKALARININ ETKİSİ

Çekirdek enflasyondaki bu yavaşlama, Fed’in bu yıl daha fazla faiz indirimi yapabileceği beklentisini güçlendirdi. ABD'deki faiz oranlarının düşmesi, ekonomik büyümeyi hızlandırarak emtia talebini artırabilir. Aynı zamanda doların zayıflaması da gümüş gibi değerli metallerin fiyatlarını yukarı çekiyor.

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ÇİN’DEKİ GELİŞMELER VE GÜMÜŞ TALEBİ

Ancak, gümüş fiyatlarındaki yükselişe rağmen, ekim ayında görülen 12 yılın zirvesi olan 35 doların altında seyrediliyor. Bunun başlıca nedeni, sanayideki belirsizlikler ve özellikle Çin’in güneş paneli sektöründe yaşanan aşırı kapasite sorunu. Çin’deki fotovoltaik şirketleri, hükümetin başlattığı bir öz disiplin programına katılarak üretim arzını düzenlemeye çalışıyor. Bu durum, gümüşün en büyük sanayi kullanım alanı olan güneş paneli sektöründe talebi kısıtlayabilir.

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GÜMÜŞÜN GELECEĞİ

Fed’in para politikalarına bağlı olarak gümüş fiyatlarının gelecekte nasıl bir yol izleyeceği yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Uzmanlar, ekonomik büyüme ve sanayi talebi gibi faktörlerin fiyatlar üzerindeki etkisini değerlendirmeye devam ediyor.

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