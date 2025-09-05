Gün batımında romantik anlar! İkilinin pozlarına beğeni yağdı

2016 yılında görkemli bir düğünle evlenen ve Fatih Harbiye dizisinde başlayan ilişkileriyle tanınan ünlü çift, mart ayında oğulları Aziz’i kucaklarına almıştı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Neslihan Atagül, eşi ve oğluyla geçirdiği özel anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak, gün batımını izledikleri bir videoyu Instagram hesabından yayımladı. Videoda, Atagül’ün oğlu Aziz’i kucağına alarak Kadir Doğulu’ya romantik bir öpücük verdiği anlar yer aldı. Çiftin bebeklerinin yüzünü göstermemeyi tercih ettiği paylaşım, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Ünlü çiftin bu samimi ve sevgi dolu aile tablosu, hayranlarından yoğun ilgi gördü.