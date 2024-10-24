Gün değişikliğine ‘şarkı’lı tepki

Geçen gün kaleme aldığım ‘Rüzgârlı Tepe’de gün isyanı’ başlıklı yazım, epey ses getirdi. Hiç abartmıyorum, sosyal medyada binlerce paylaşım, beğeni ve yorum aldı. Bana da konuyla ilgili onlarca mesaj geldi. Ne olmuştu? Hatırlatayım.

Kanal 7, hafta içi her akşam ekrana gelen Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım’ın başrolünde olduğu ‘Rüzgârlı Tepe’ dizisini aldığı ani bir kararla hafta sonuna çekmişti. Dizinin takipçileri de kanalın bu kararından vazgeçmesi için sosyal medyada kampanya başlatmıştı. Ben de onların sesi oldum ve bunu köşemde duyurmaya çalışmıştım. Tüm bunlar olurken dizinin hayranları yine boş durmadı. Kanalın kararına tepki göstererek ‘Rüzgarlı Tepe’ için bu kez şarkı yapıp sosyal medyada paylaştılar. Türk Televizyon Tarihi için belki de bir ilki yaşadık. Çünkü daha önce böyle bir durum ile karşılaşmadım. Güzel de bir şarkı çalışması olmuş. Yapanların ellerine sağlık.

Kanal, dizinin gün değişikliğiyle ilgili geri adım atacak mı? Takipteyim.

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Yazarlığıyla da dünyaya açılıyor

İtalyan dergisi ‘La Biennale di Venezia’, 53 yıl aradan sonra yeniden yayımlanacak. Sanattan mimariye, tiyatrodan sinemaya, müzikten dansa, yaşamdan modaya dair her şeyi bulabileceğiniz dergi, 3 ayda bir okuyucusuyla buluşacak.

Bizim için önemli olan ise, dergide bir Türk’ün yer alacak olması. Oyuncu ve yazar Engin Akyürek, ‘Kırmızı Bere’ isimli yazısıyla dergiye konuk olacak. Yıllar önce yazdığım bir yazıda (2017), Kafasına Göre Dergisi’nde öyküleri yayımlanan Engin Akyürek’in oyunculuğunun yanı sıra başarılı bir yazar da olduğunun altını çizmiştim. Akyürek’in seneler sonra uluslararası bir dergide yazısının yayımlanıyor olması, benim için sürpriz olmadı.

Dergi, dünyanın en önemli şehirlerinde bugün (24 Ekim) satışa sunuluyor. Sadece oyunculuğuyla değil; yazar kimliğiyle de dünyaya açılan Engin Akyürek’e başarılar diliyorum.

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29 haftadır zirvenin sahibi

Sesi ve yorumuyla Türk Pop Müziği’nin başarılı isimleri arasında yer alan Simge Sağın, bu kez kendi rekorunu kırdı.

Simge, Haziran ayında yayınladığı ‘Önümüzdeki Yaz’ şarkısıyla rekor tazeledi. Simge’nin müziği kendine, sözleri ise Salman Tin’e ait şarkısı, radyo ve TV verilerine göre hazırlanan Radyo TV Metre ve RTV Takip listelerinde 15 haftadır zirvede yer alıyor. Simge’nin ‘Yakışıklı’ şarkısı da yine aynı listede 14 hafta boyunca 1 numarada kalmıştı.

Böylece Simge, listelerde en uzun süre 1 numarada kalan sanatçı olmayı başardı.