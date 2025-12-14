İstanbul Boğazı’nda hiçbir köprü olmadığını tahayyül edebilir misiniz? Bugün o kadar kanıksamışız ki Boğazın köprüsüz günleri aklımıza bile gelmez. İstanbul Boğazı üzerinde bugün Asya ve Avrupa kıtasını bağlayan tam üç asma köprü var. Köprüsüz Boğaz’ı ve köprü inşa tartışmalarını hatırlayan nesildenim. O yıllarda Boğaz’da köprü İstanbul ulaşımının çok da öncelikleri arasında değildi. İstanbul ulaşımının asıl can damarı Haliç üzerindeki Galata ve Atatürk (Unkapanı) Köprüleri idi. Suriçi ile Beyoğlu yakasını birbirine bağlayan bu iki köprü bu tarihi şehrin adeta odak noktasıydı. Sabaha karşı güneşin doğuşuna göre belirlenen saatlerde kara trafiğe kapatılan köprü, sabaha kadar Haliç’e girmek çıkmak isteyen deniz araçları için deniz trafiğine açık tutulurdu. Bu esnada Haliç’in iki yakasının bağlantısı kesilmiş olurdu.

Şimdilerde de Galata Köprüsü UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Kararlarına uygun olarak Haziran-Ağustos ayları süresince haftada 1 kez pazartesiyi salıya bağlayan gecelerde, diğer aylarda ise haftada 2 kez pazartesiyi salıya bağlayan ve çarşambayı perşembeye bağlayan gecelerde 02:30-03:30 saatleri arasında yaya ve araç trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılmaktadır. Bunun yanı sıra ayda bir kez araç ve yaya trafiğine kapatılarak periyodik bakım işlemi gerçekleştirilmektedir. Köprünün trafiğe kapatılacağı bilgisi İBB’nin internet sitesinde ve İBB Trafik Uygulamasında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Hafta dergisinde 1955 yılında “İstanbul sabahları köprülerde başlar” başlığıyla yayınlanan “Olcayto” imzasıyla yayınlanan röportajla zaman tünelinde bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?

* * *

Dünyanın en güzel şehri İstanbul, uykusundan ekseriyetle sisler içinde, Galata Köprüsü'nün ikiye açılmasıyla uyanır...

Ortaçağ'da, kalelerin, surların içinde muhafaza edilen şehirlerin, güneş doğunca her sabah kale kapıları açılırdı. İstanbul'un artık açılacak, kapanacak kapısı yok. Fakat her sabah güneş doğarken, tatlı uykularındaki İstanbullulara "Günaydın" diyen Haliç'teki iki köprüdür.

İstanbul sabahının bir eski şarap gibi insanı sarhoş eden sisli lâcivert havasını içinize çekerken, başınızı pencerenizden uzatıp Galata Kulesi'ne bakın. Kulenin direğinde yeşil veya kırmızı lâmba yanıyorsa, Beyoğlu ile asıl İstanbul'u birbirlerine bağlayan iki köprü kapalıdır, demektir; iki yakadan birbirine geçit yoktur.

İstanbul sisler içinde uykusundan köprünün kapanması, yani ortadan ikiye ayrılıp açılmasıyla uyanır. İki köprü, bir saat boyunca Haliç'ten Marmara'ya, Marmara'dan Haliç'e geçmeleri için gemilere, uzun direkli motorlara, çatanalara yol verir. Galata Kulesi'nin direğinde yeşil lâmba yanıyorsa, Haliç'teki gemilere açık denize çıkmaları için izin verilmiştir. Yarım saat sonra da kırmızı lâmba yanacak, gemiler Haliç'e gireceklerdir. Sonra, ikiye ayrılan köprü birleşir. Köprü, İstanbullulara günaydın, der. Köprü, İstanbul'un öyle bir parçası ki artık biz onu bir tepe, bir dere gibi İstanbul'un tabiatında bir varlık zannettiğimiz için, köprünün açılıp kapanması, sanki bir dağın önümüzde eğilip bize yol verdikten sonra, tekrar ayağa kalkması gibi, fevkalâde bir hâdise hissini veriyor insana.

Güneşin doğuş saati dikkate alınarak her ay değişen tarifeye göre köprü açılıp kapanıyor. Bu tarifeyi tayin eden İstanbul Liman İdaresidir. Karanlıkta köprü iki parçaya bölününce, iki başta işlerine erkenden gitmek için o güneşten evvel uyanan insanlar birikiyor, arabalar, vasıtalar toplanıyor. Köprü yol vermek için iki parçası birleşince, iki baştan bir koşuşmadır başlıyor. Kimi ilk trene, kimi ilk vapura, işçi kızlar fabrikalarına, satıcılar Hal'e koşuyorlar. İlk tramvay geçiyor. Türkiye'nin beyni Babıâli'den sabahın beşinde dağıtılan taze taze mürekkep ve kâğıt kokulu gazeteleri yüklenmiş otomobiller, büyük bir hızla geçiyorlar. Dubalarda sabahlayan köprüaltı çocukları uyanıyor ve siz, tatlı uykunuzda, biten aşk rüyasının mestîsi içinde uyanıyorsunuz.

Türkiye'de en iyi leziz midyelerin köprü dubalarında yetiştiğini, ürediğini biliyor muydunuz? İki büyük mavna her sabah, köprü açılınca, taraklarla dubaların dibini kazır, kepçelerle alınan iri midyeler mavnalara doldurulur. Bu çok kârlı bir iştir. Fakat boş ümide kapılmayın. Söylediklerine göre İstanbul Belediyesi bu kârlı işi, bir adama satmıştı.

Köprünün de bir kaptanı var. Ama bu kaptan, köprüyü alıp denizlerde istediği gibi dolaştıramaz. Bütün vazifesi, köprünün Karaköy tarafındaki sabit kısmına mihverle bağlı 70 metre uzunluğundaki köprü kısmını, bir yarım daire çizdirerek, Haliç tarafında köprüye bağlamaktır. Kaptan 20 yıldır, her sabah aynı işi yapar.

Size zor inanacağınız birşey de söyleyeyim. Köprüyü hareket ettiren altı silindirli dizel motorunun yarım asırlık bir hayatı vardır. Bütün bu köprünün yükü, o ihtiyar motorun sırtındadır. 12x4 metre gemi şeklinde bir duba içine yerleştirilen bu motorun beynelmilel bir şöhreti vardır.

(Yazı ve fotoğraflar: Olcayto / Hafta Mecmuası - Şubat 1955)