Günay Güvenç Galatasaray'da

Galatasaray, Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'i kadrosuna kattı.

Günay Güvenç Galatasaray'da

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezon da üç kulvarda yarışacak olan Galatasaray, kaleci rotasyonunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Günay Güvenç ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Gaziantep Futbol kulübüne 500 bin Euro bonservisin yanında genç kaleci Batuhan Şen'i kiralık olarak gönderecek.

Güneydoğu Anadolu temsilcisimin as kalecisi ise Günay Güvenç, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Günay, geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirmişti.

32 yaşındaki file bekçisi Süper Lig'de çıktığı 30 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmıştı.

Sarı-kırmızılılar, daha önce sözleşmesi sona eren kaleci Okan Kocuk'la yollarını ayırmıştı.

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