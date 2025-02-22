Günay Güvenç Muslera'yı geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Günay Güvenç Muslera'yı geçti

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi istatistiklerine göre Günay Güvenç, Fernando Muslera'yı geçti.

Galatasaray 4-1'in rövanşında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak Avrupa defterini kapattı.

AZ Alkmaar maçında sarı kırmızılı kaleyi koruyan Günay Güvenç yaptığı kurtarışlarla takımını tarihi bir farktan kurtarırken UEFA Avrupa Ligi'ndeki istatistikleri ile dikkat çekti. Günay aldığı kısa sürede Muslera'nın performansını geride bırakmayı başardı.

GÜNAY MUSLERA'YI GEÇTİ

İki kalecinin UEFA Avrupa Ligi istatikleri

Fernando Muslera:

- Kurtarış: 16

- Yenen gol: 14

- Kurtarış yüzdesi: 53%

- İsabetli uzun top: 48%

- Engellenen gol: 0.47

Günay Güvenç:

- Kurtarış: 17

- Yenen gol: 8

- Kurtarış yüzdesi: 68%

- İsabetli uzun top: 67%

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