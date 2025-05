Günay Güvenç'ten hodri meydan!

Galatasaray'da forma giyen 33 yaşındaki kaleci Günay Güvenç, şampiyonluk sonrası Ekol Tv'ye açıklamalarda bulundu.

Sezon hakkında konuşan Günay, "Sonu bizim için harika biten bir sezon oldu. Hem kupayı hem ligi kazanarak çok güzel bir sson yaşadık. Bu mutluluğu doyasıya yaşadık. Ligi bitirip, tatil yapıp yeni sezona hazırlanacağız." dedi.

İşte Günay Güvenç'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"BEN DE VARIM"

Muslera sonrası birinci kaleci olacak mısın sorusuna Günay, "Karar hoca verecek. Ben bu yükü taşıyabileceğimi gösterdim. Kaleci transferi olacak. Bir yarış olacak, ben de varım. Oynamak için her şeyimi vereceğim." cevabını verdi.

"MUSLERA'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Muslera hakkında konuşan tecrübeli kaleci, "Muslera gidince tecrübesi açısından, büyük bir destek yanımdan ayrılacak. Çok şey öğrendim kendisinden her antrenmanda, her maçta, her duruşunda, her konuşmasında. Saha içi ve dışında çok şey kaptım kendisinden. Benim de artık bir yaşım var, tecrübeler kazandım." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ



Milli takım hakkındaki beklentisi üzerine konuşan file bekçisi, "Milli takımda karar veren hocalar var, oraya katkı sağlayacağımı düşünseler çağırırlar. Çağırmadılar. Benim için hiç problem yok. Beklentiye girmedim. Geçmiş yıllarda beklentim vardı. Beni oraya layık görürseler her şeyimi veririm." ifadelerini kullandı.



Sözlerine devam eden Günay, "Her Türk futbolcunun hayali Milli Takım, üzülüyorum bu konuda. Zaten biraz da belli oluyor ses tonumdan. Orada değerli hocalarımız var. Planlama açısından genç kalecilere yöneliyorlardır, saygı duyuyorum. Türkiye Kupası'nda full oynadım, iyi değerlendirdim." dedi.



"SAVAŞACAĞIM"

Forma rekabetine hazır olduğunu belirten Günay, "Ben forma rekabetine Muslera ile girdim. Muslera'nın statüsü, başarıları belli. Gelen herkese karşı aynı zorluğu yaşatacağım. Ben kendime güveniyorum bu konuda. Hocalarımız, yönetimimiz var. Onlar da gösterdiğim performansla, beklentiyi yükselttim. Bakıp göreceğiz. Ben bu konularla ilgili fazla konuşamam. Hocamızın yönetimimizin kararı. Kim gelirse gelsin, her zaman oynamak için savaşacağım." ifadelerini kullandı.