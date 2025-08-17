Günay Güvenç'ten inanılmaz istatistik! Kalesine duvar ördü

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleyi devralan Günay Güvenç, başarılması oldukça zor bir istatistiğe imza attı. Tecrübeli eldiven, rakamları adeta altüstü etti.

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kaleci arayışları devam ederken Günay Güvenç adeta kalesinde devleşiyor.

Fernando Muslera'nın yokluğunu aratmayan Günay Güvenç, sergilediği performansla transfer edilecek yeni kaleciye de gözdağı veriyor. Sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatılan 34 yaşındaki kalecinin özellikle Süper Lig'deki performansı dikkat çekiyor.

GÜNAY GÜVENÇ 7 MAÇTA DA GOL YEMEDİ

Muslera'nın yokluğunda geride kalan iki sezonda 5 kez ligde şans bulan Günay, bu sezonda ise 2'de 2 yaptı. Sarı-kırmızılı takımdaki üçüncü sezonuna giren Günay toplamda 7 Süper Lig maçında forma giyerken bunların hepsinde kalesini gole kapatmayı başardı ve inanılmaz bir performans sergiledi.

