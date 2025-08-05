Günay teyze 74 yaşında fenomen oldu! Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruyu açtırdı: Takipçi sayısı uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında 1 milyonluk soruyu açtırarak sosyal medyada büyük yankı uyandıran Günay Teyze, 500 bin TL kazandı. Köyüne dönen Günay Teyze, sade hayatına devam ederken takipçi sayısı hızla arttı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde ev yemekleri yapıp sosyal medyada paylaşan 74 yaşındaki Habibe Karataş, bilinen adıyla Günay Teyze, ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına katıldığında 104 bin takipçisi vardı; yarışma sonrası bu sayı 200 bine ulaştı.

gunay-teyze-74-yasinda-fenomen-oldu-yenicag-2.jpg

Muğla’nın yöresel lezzetlerini hazırlayıp takipçilerinin talebiyle Türkiye’nin dört bir yanına kargoyla gönderen Günay Teyze, yemek kitabı yazabilecek hafızaya sahip olduğunu belirtirken, kazandığı 500 bin TL’yi torununun düğünü için harcayacağını ifade etti.

gunay-teyze-74-yasinda-fenomen-oldu-yenicag-3.jpg

Yarışmaya katılmak için torununu ikna ettiğini anlatan Günay Teyze, başvurusundan bir hafta sonra ön elemeleri geçerek yarışmacı olduğunu söyledi.

74 yaşındaki Günay Teyze bir milyonluk soruyu açtırdı74 yaşındaki Günay Teyze bir milyonluk soruyu açtırdı

gunay-teyze-74-yasinda-fenomen-oldu-yenicag-4.jpg

Yarışma sonrası takipçilerinden güzel yorumlar aldığını, 200 bine ulaşan takipçi sayısının daha da artmasını istediğini ve yorumların kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

gunay-teyze-74-yasinda-fenomen-oldu-yenicag-5.jpg

SOSYAL MEDYAYLA TORUNU SAYESİNDE TANIŞTI

Sosyal medyada bir sayfası olduğunu ancak tanınmadığını belirten Günay Teyze, torununun çektiği videolarla takipçi sayısının arttığını ifade etti: “Muğla Yeniköy’de yaşayan Habibe Karataş’ım. Göbek adım Günay, bu yüzden Günay Teyze derler. 74 yaşındayım. Eskiden sosyal medyada vardım ama takipçim yoktu. Torunum yemeklerimi videoya çekip paylaşınca, ‘Anneannemin el lezzeti harika’ diyerek tanıttı. Videoları sosyal medyaya yükledi, takipçiler gelmeye başladı.

gunay-teyze-74-yasinda-fenomen-oldu-yenicag-6.jpg

Bir paylaşımda 700, ertesi gün 3 bin, bir haftada 20 bin takipçi oldu. Torunum, ‘Anneanne, bu işin altından kalkamazsın, sileyim mi?’ dedi. ‘Hayır, çocuğum,’ dedim, ‘her şeyin üstesinden geldim, bunun da gelirim.’ Tarhana, yemek, ekmek, Muğla halkası, inci börek, katmer börek yaparım. Büyük, katmer şeklinde böreklerim çok beğenilir. Siparişleri İstanbul, Ankara, her yere gönderiyorum.”

gunay-teyze-74-yasinda-fenomen-oldu-yenicag-7.jpg

KAZANDIĞI PARAYLA TORUNUNU EVLENDİRECEK

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasından 500 bin TL kazanan Günay Teyze, bu parayla torununu evlendirmeyi planladığını söyledi: “Yarışmayı eskiden beri izlerim. Haberler, yemek programları, MasterChef; hepsini takip ederim. Acaba benim gibi mi yemek yapıyorlar, neler katıyorlar, merakla izlerim. Torunuma, ‘Beni yarışmaya yazdır’ dedim. On gün içinde yarışma çıktı. Çok mutluyum, başarıyla geçti. ‘Ne yapacaksın bu parayla?’ dediler. Torunum sözlendi, onu evlendireceğim dedim, parayı kazandım.”

Sosyal medya fenomeni 'Çello Mustafa' hayatını kaybettiSosyal medya fenomeni 'Çello Mustafa' hayatını kaybetti

gunay-teyze-74-yasinda-fenomen-oldu-yenicag-8.jpg

TAKİPÇİ SAYISI 104 BİNDEN 200 BİNE YÜKSELDİ

74 yaşında sosyal medya fenomeni olan Günay Teyze, “Yarışmaya giderken 104 bin takipçim vardı. Döndüğümde her gün bin takipçi kazandım. Sağ olsun takipçilerim, beni sevmişler, konuşmamdan etkilenmişler. Yarışmadan sonra 190 bine ulaştı, daha da artmasını bekliyorum. Takipçilerim, ‘Günay Teyze, bizi heyecanlandırdın, çok mutlu ettin’ dediler.

gunay-teyze-74-yasinda-fenomen-oldu-yenicag-10.jpg

Özveriyle yaklaşırsan, başaramam deme. Yeter ki elinden geleni yap. Gençler okusun, yapsın. Ben çocukken yemeklere alıştım, şimdi yemek kitabı yazsam yazabilirim. Her tarifi verebilirim, o kapasite bende var. Allah’a şükür, aklımda beyin jimnastiği yapıyorum. Çalışmak enerji verir, beynim çalışıyor. Oturup köşede ne yapayım?” dedi.

gunay-teyze-74-yasinda-fenomen-oldu-yenicag-11.jpg

gunay-teyze-74-yasinda-fenomen-oldu-yenicag-12.jpg

gunay-teyze-74-yasinda-fenomen-oldu-yenicag-13.jpg

gunay-teyze-74-yasinda-fenomen-oldu-yenicag-14.jpg

gunay-teyze-74-yasinda-fenomen-oldu-yenicag-15.jpg

gunay-teyze-74-yasinda-fenomen-oldu-yenicag-16.jpg

gunay-teyze-74-yasinda-fenomen-oldu-yenicag-17.jpg

gunay-teyze-74-yasinda-fenomen-oldu-yenicag-18.jpg

Fenomen dizi Eşref Rüya’nın senaryosu çalıntı mı? Usta yazar soluğu mahkemede aldıFenomen dizi Eşref Rüya’nın senaryosu çalıntı mı? Usta yazar soluğu mahkemede aldı

Son Haberler
'Oyunculuğu bırakıp Alzheimer oldu' dediler! Usta oyuncu Şener Şen sessizliğini bozdu
'Oyunculuğu bırakıp Alzheimer oldu' dediler! Usta oyuncu Şener Şen sessizliğini bozdu
Antalya’da kuyumcu soygunu! Şüpheli her şeyi alıp kaçtı
Antalya’da kuyumcu soygunu! Şüpheli her şeyi alıp kaçtı
Nicolo Zaniolo takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi...
Nicolo Zaniolo takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi...
12 Dev Adam'ın FIBA güç sıralaması belli oldu
12 Dev Adam'ın FIBA güç sıralaması belli oldu
Kahreden kaza! Düğünden bir gün sonra can verdi
Kahreden kaza! Düğünden bir gün sonra can verdi