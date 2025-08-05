Günay teyze 74 yaşında fenomen oldu! Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruyu açtırdı: Takipçi sayısı uçtu

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde ev yemekleri yapıp sosyal medyada paylaşan 74 yaşındaki Habibe Karataş, bilinen adıyla Günay Teyze, ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına katıldığında 104 bin takipçisi vardı; yarışma sonrası bu sayı 200 bine ulaştı.

Muğla’nın yöresel lezzetlerini hazırlayıp takipçilerinin talebiyle Türkiye’nin dört bir yanına kargoyla gönderen Günay Teyze, yemek kitabı yazabilecek hafızaya sahip olduğunu belirtirken, kazandığı 500 bin TL’yi torununun düğünü için harcayacağını ifade etti.

Yarışmaya katılmak için torununu ikna ettiğini anlatan Günay Teyze, başvurusundan bir hafta sonra ön elemeleri geçerek yarışmacı olduğunu söyledi.

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Yarışma sonrası takipçilerinden güzel yorumlar aldığını, 200 bine ulaşan takipçi sayısının daha da artmasını istediğini ve yorumların kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYAYLA TORUNU SAYESİNDE TANIŞTI

Sosyal medyada bir sayfası olduğunu ancak tanınmadığını belirten Günay Teyze, torununun çektiği videolarla takipçi sayısının arttığını ifade etti: “Muğla Yeniköy’de yaşayan Habibe Karataş’ım. Göbek adım Günay, bu yüzden Günay Teyze derler. 74 yaşındayım. Eskiden sosyal medyada vardım ama takipçim yoktu. Torunum yemeklerimi videoya çekip paylaşınca, ‘Anneannemin el lezzeti harika’ diyerek tanıttı. Videoları sosyal medyaya yükledi, takipçiler gelmeye başladı.

Bir paylaşımda 700, ertesi gün 3 bin, bir haftada 20 bin takipçi oldu. Torunum, ‘Anneanne, bu işin altından kalkamazsın, sileyim mi?’ dedi. ‘Hayır, çocuğum,’ dedim, ‘her şeyin üstesinden geldim, bunun da gelirim.’ Tarhana, yemek, ekmek, Muğla halkası, inci börek, katmer börek yaparım. Büyük, katmer şeklinde böreklerim çok beğenilir. Siparişleri İstanbul, Ankara, her yere gönderiyorum.”

KAZANDIĞI PARAYLA TORUNUNU EVLENDİRECEK

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasından 500 bin TL kazanan Günay Teyze, bu parayla torununu evlendirmeyi planladığını söyledi: “Yarışmayı eskiden beri izlerim. Haberler, yemek programları, MasterChef; hepsini takip ederim. Acaba benim gibi mi yemek yapıyorlar, neler katıyorlar, merakla izlerim. Torunuma, ‘Beni yarışmaya yazdır’ dedim. On gün içinde yarışma çıktı. Çok mutluyum, başarıyla geçti. ‘Ne yapacaksın bu parayla?’ dediler. Torunum sözlendi, onu evlendireceğim dedim, parayı kazandım.”

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TAKİPÇİ SAYISI 104 BİNDEN 200 BİNE YÜKSELDİ

74 yaşında sosyal medya fenomeni olan Günay Teyze, “Yarışmaya giderken 104 bin takipçim vardı. Döndüğümde her gün bin takipçi kazandım. Sağ olsun takipçilerim, beni sevmişler, konuşmamdan etkilenmişler. Yarışmadan sonra 190 bine ulaştı, daha da artmasını bekliyorum. Takipçilerim, ‘Günay Teyze, bizi heyecanlandırdın, çok mutlu ettin’ dediler.

Özveriyle yaklaşırsan, başaramam deme. Yeter ki elinden geleni yap. Gençler okusun, yapsın. Ben çocukken yemeklere alıştım, şimdi yemek kitabı yazsam yazabilirim. Her tarifi verebilirim, o kapasite bende var. Allah’a şükür, aklımda beyin jimnastiği yapıyorum. Çalışmak enerji verir, beynim çalışıyor. Oturup köşede ne yapayım?” dedi.

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