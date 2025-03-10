Günay ve hakem arasında yaşananlar ortaya çıktı: Karşılıklı açıklamalar geldi

Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın devre arasında Günay Güvenç kırmızı kart görmüştü. Deneyimli kaleci ikinci yarı başlarken tribüne çıkmış, Galatasaray'ın yedek kulübesinde file bekçisi kalmamıştı.

Günay Güvenç ve Alanyaspor Genel Direktörü Mevlüthan Çavuşoğlu, kırmızı karta dair Beyaz TV'ye açıklamalar yaptı.

Hakeme küfür etmediğini aktaran Günay Güvenç, "Olay benim ve Mevlüthan abinin diyaloguyla oldu. Hakemlik bir şey yoktu. Hakeme bizim küfürleştiğimiz bilgisi gitmiş. Bu saçma iftirayı nasıl atıyorlar ortaya? Öyle bir şey hiç olmadı" dedi.

"Kul hakkına giriyorlar" ifadesini kullanan Güvenç, "Ben hakeme söylenen tarzda küfür etmedim. Öyle bir şey olsa dik durup söylerim. Yapıp da kaçacak birisi değilim. Hakemin raporunda da öyle bir şey yazamaz. Uydurmasınlar öyle şeyler" şeklinde konuştu.

ALANYASPOR’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Alanyaspor Genel Direktörü Mevlüthan Çavuşoğlu ise "Koridorda çok büyütülecek bir şey olmadı. İlk yarı bittiğinde Galatasaray'ın hakeme tepkisi oldu. Günay Güvenç itirazlarda bulundu. Ben de 'Sen sporcusun, içeri gir' dedim" sözlerini sarf etti.

Galatasaray'ın jandarma ve güvenlik güçleriyle tartıştığını aktaran Çavuşoğlu, "Neden hakemle aramıza giriyorsunuz? dediler. Jandarma o sırada görevini yaptı, araya set çekti" ifadelerini kullandı.

TFF'nin bu cezayı düzeltmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "İkinci yarı başlarken dördüncü hakem geldi ve 'hakem sizi attı' dedi. Günay ile şaşırdık, aramızda bir şey olmadı. Hakeme sorduk 'ben gerideydim, görmedim' dedi. İkimiz de atılacak bir şey yapmadık. Okan hoca da sinirliydi. Biraz serzenişte bulundu ve soyunma odasına gitti" şeklinde konuştu.