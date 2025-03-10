Günay ve hakem arasında yaşananlar ortaya çıktı: Karşılıklı açıklamalar geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Günay ve hakem arasında yaşananlar ortaya çıktı: Karşılıklı açıklamalar geldi

Galatasaray’ın Alanyaspor’u mağlup ettiği maçın devre arasında hakem Yasin Kol ile kaleci Günay arasında yaşananlar ortaya çıktı. Kırmızı kart gören Günay ile Alanyaspor cephelerinden karşılıklı açıklamalar geldi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın devre arasında Günay Güvenç kırmızı kart görmüştü. Deneyimli kaleci ikinci yarı başlarken tribüne çıkmış, Galatasaray'ın yedek kulübesinde file bekçisi kalmamıştı.

Günay Güvenç ve Alanyaspor Genel Direktörü Mevlüthan Çavuşoğlu, kırmızı karta dair Beyaz TV'ye açıklamalar yaptı.

Hakeme küfür etmediğini aktaran Günay Güvenç, "Olay benim ve Mevlüthan abinin diyaloguyla oldu. Hakemlik bir şey yoktu. Hakeme bizim küfürleştiğimiz bilgisi gitmiş. Bu saçma iftirayı nasıl atıyorlar ortaya? Öyle bir şey hiç olmadı" dedi.

ekran-goruntusu-2025-03-10-104143.png

"Kul hakkına giriyorlar" ifadesini kullanan Güvenç, "Ben hakeme söylenen tarzda küfür etmedim. Öyle bir şey olsa dik durup söylerim. Yapıp da kaçacak birisi değilim. Hakemin raporunda da öyle bir şey yazamaz. Uydurmasınlar öyle şeyler" şeklinde konuştu.

ALANYASPOR’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Alanyaspor Genel Direktörü Mevlüthan Çavuşoğlu ise "Koridorda çok büyütülecek bir şey olmadı. İlk yarı bittiğinde Galatasaray'ın hakeme tepkisi oldu. Günay Güvenç itirazlarda bulundu. Ben de 'Sen sporcusun, içeri gir' dedim" sözlerini sarf etti.

ekran-goruntusu-2025-03-10-104106.png

Galatasaray'ın jandarma ve güvenlik güçleriyle tartıştığını aktaran Çavuşoğlu, "Neden hakemle aramıza giriyorsunuz? dediler. Jandarma o sırada görevini yaptı, araya set çekti" ifadelerini kullandı.

TFF'nin bu cezayı düzeltmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "İkinci yarı başlarken dördüncü hakem geldi ve 'hakem sizi attı' dedi. Günay ile şaşırdık, aramızda bir şey olmadı. Hakeme sorduk 'ben gerideydim, görmedim' dedi. İkimiz de atılacak bir şey yapmadık. Okan hoca da sinirliydi. Biraz serzenişte bulundu ve soyunma odasına gitti" şeklinde konuştu.

Son Haberler
Doğal yaşam alanlarına dönüş! Gerçek hikayeler ve bilimsel temeller
Doğal yaşam alanlarına dönüş! Gerçek hikayeler ve bilimsel temeller
Hakkari'deki seçim husumeti İstanbul'a sıçradı! O anlar kameraya yansıdı
Hakkari'deki seçim husumeti İstanbul'a sıçradı! O anlar kameraya yansıdı
Günay ve hakem arasında yaşananlar ortaya çıktı: Karşılıklı açıklamalar geldi
Günay ve hakem arasında yaşananlar ortaya çıktı: Karşılıklı açıklamalar geldi
Mutluluğun anahtarı eşyaları atmakta! İşin uzmanları anlatıyor
Mutluluğun anahtarı eşyaları atmakta! İşin uzmanları anlatıyor
Hatay’da aranan 6 firari tutuklandı
Hatay’da aranan 6 firari tutuklandı