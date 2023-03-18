Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası motorin fiyatlarında indirime gidildi. Araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını araştırıyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 18 Mart 2023 akaryakıt fiyatları

18 MART 2023 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,45 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,47 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,50 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19,52 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL

18 MART 2023 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,88 TL

Motorin fiyatı: 19,94 TL

LPG fiyatı: 12,10 TL

18 MART 2023 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,85 TL

Motorin fiyatı: 22,01 TL

LPG fiyatı: 11,88 TL