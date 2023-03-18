18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 18 Mart 2023 akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 18 Mart 2023 akaryakıt fiyatları

Petrol piyasalarındaki hareketlilik sürerken vatandaşlar tarafından akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 18 Mart 2023 akaryakıt güncel fiyatları

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 17:13
Takip Et

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 18 Mart 2023 akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 18 Mart 2023 akaryakıt fiyatları
+
Aa
-

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası motorin fiyatlarında indirime gidildi. Araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını araştırıyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 18 Mart 2023 akaryakıt fiyatları

18 MART 2023 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,45 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,47 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,50 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19,52 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL

18 MART 2023 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,88 TL

Motorin fiyatı: 19,94 TL

LPG fiyatı: 12,10 TL

18 MART 2023 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,85 TL

Motorin fiyatı: 22,01 TL

LPG fiyatı: 11,88 TL

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
1
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
2
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
3
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
4
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
5
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
6
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
7
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
﻿Rizespor üst sıraları bırakmıyor. Altay'ı evinde mağlup etti
﻿Rizespor üst sıraları bırakmıyor. Altay'ı evinde mağlup etti
﻿Rizespor üst sıraları bırakmıyor. Altay'ı evinde mağlup etti
﻿Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
﻿Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
﻿Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
﻿Batman’da PKK operasyonu: 13 gözaltı
﻿Batman’da PKK operasyonu: 13 gözaltı
﻿Batman’da PKK operasyonu: 13 gözaltı
﻿Nilüfer Belediyespor PTT'ye geçit vermedi
﻿Nilüfer Belediyespor PTT'ye geçit vermedi
﻿Nilüfer Belediyespor PTT'ye geçit vermedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.