Güncel Hurda Fiyatları Neden İstikrarsız?

Son günlerde güncel hurda fiyatları üzerindeki istikrarsızlık, geri dönüşüm sektöründe iş yapan kişiler için önemli bir konu haline geldi. Özellikle geri dönüşüm piyasasında meydana gelen ani düşüş, insanların bu durumu sorgulamasına neden olmaya başladı.

Hurda fiyatları, çok sayıda değişkenden etkilenir. Bu değişkenler, malzemelerin parasal değerini bazen yükseltir. Bazen de tam tersi şekilde, düşürür. Geri dönüşüm sektörü içindeki fiyat dengelerinin neden değiştiği kapsamlı bir konu olmakla birlikte genel geçer etkenler söz konusudur.

Geri dönüşüm alanında sürekli değişkenlik gösteren fiyatları etkileyen birtakım önemli faktör vardır. Kullanılmayan eski malzeme alımı veya satışı yapacak olan kişilerin bu faktörler hakkında devamlı olarak bilgi sahibi olması gerekir. Böylece insanlar, verimli bir şekilde alışveriş yapma imkanına sahip olur.

Hurda Fiyatları Yükselir mi?

“Hurda fiyatları yükselir mi?” sorusu son günlerde elinde yüklü miktarda hurda bulunan bilhassa işletmelerin en çok araştırdığı konulardan biridir. Tüm iş kollarında olduğu gibi hurdacılıkta da ücretleri etkileyen bazı önemli noktalar vardır. Bunlar genel olarak şu şekildedir:

Arz ve Talep Dengesi

Hurda endüstrisini de ekonominin arz ve talep yasaları yönetir. Talep ne kadar yükselirse, fiyatlar da o kadar artmaktadır. Atık maddeye olan talep düşük olduğunda ise tam tersi olarak fiyatlar düşecektir. Ekonomik durgunluk dönemlerinde, bu durum daha fazla görülür. Dolayısıyla hurda ticareti yapılmak istendiğinde, arzın düşük talebin yüksek olduğu zamanlar seçilmelidir.

Ham Madde Fiyatı

Hurda fiyatlarının artmasında ham madde ücretleri de etkilidir. Bunun sebebi eğer ham madde ücreti yüksek ise fabrikalar geri dönüştürülmüş maddelere yönelir. Bu da doğal olarak hurda değerinin artmasına neden olur.

İthalat Maliyetleri

Geri dönüşüm, ABD, Çin, İngiltere, Japonya ve Almanya gibi yüksek nüfuslu ülkelerde önemli bir yer kaplar. Bu ülkeler diğer ülkelerden atık madde ithal eder. Böylece ithalat fiyatları, hurda ücretlerini doğrudan etkileyecektir.

Yakıt Fiyatları

Yakıt fiyatları, hurdaların ücretleri üzerinde en fazla etkili olan faktörlerden biridir. Çünkü metal veya diğer maddelerin geri dönüşümü sürecinde yakıt kullanılır. Eski atık malzemeleri eritmek için yüksek ısı, elektrik ya da doğal gaz gereklidir. Ayrıca hurda nakliye sırasında mazot ve benzin gibi yakıtlar da kullanılır. Dolayısıyla bu ürünlerin değeri arttığında hurda fiyatları da doğrudan artacaktır. Tabiî ki tersi durumlarda da fiyatlarda düşüş görülür.

Sıkça Sorulan Sorular

Hurda Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Geri dönüşüm alanında fiyatlar Londra Metal Borsası verileri ve güncel döviz kuruna göre belirlenir. İlke Hurda firması son dönemdeki fiyat değişimlerini sürekli takip etmektedir. Piyasadaki bu dalgalanmalar hurdafiyatlari.ist web sitesinde güncel olarak yayınlanmaktadır.

En Pahalı Hurda Çeşidi Hangisidir?

Günümüzde ekonomik getirisi en fazla olan hurda çeşidi metal içeren atıklardır.

Hurda Fiyatları Neden Yükselmiyor?

Hurda malzemelere olan talebin azalmasından dolayı hurda fiyatları düşmektedir.