Güncelleme sonrası Samsung telefonların ekranı bozuldu

Güncellemelerle ilgili sorun yaşayan Samsung'un bazı telefonlarında ekranda çizgiler oluştu.

Güncelleme sonrası Samsung telefonların ekranı bozuldu

Android tarafta güncellemeler özelinde Samsung kullanıcılarının çok sorun yaşadığını duymuyorduk ancak geçen haftalarda bu değişti ve mayıs ayında gönderilen güncelleme sonrası Samsung Galaxy S20 Ultra ve S21 serisi kullanan kişilerin sorun yaşadıkları ortaya çıktı.

EKRAN SORUNU BİLDİREN KİŞİ SAYISI ARTIYOR

Yaşanan sorun temelde güncelleme yapıldıktan sonra ekranın ortasında beliren pembe ve yeşil dikey piksellerin oluşmasıydı. Kullanıcıların canını sıkan bu sorun Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S21 Plus kullanıcılarının yaşadığı bildirildi.

Durum aslında son derece ciddi. Çünkü bazı kullanıcılar bu sorundan güncelleme ile kurtulurken, bazıları için ekran değişimi gerektiği aktarıldı.

Konu hakkında Reddit gibi forumlarda tartışmalar başlarken, sosyal medya üzerinden sorunlarını bildiren kişilerin sayısında ciddi bir artış var.

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