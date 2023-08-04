Günde 1 kaşığı sağlık kalkanı

Editör: Murat Öztürk

Yapılan araştırmalarda Akdeniz – Ege mutfağının sağlık açısından faydalı olduğu ortaya çıkarılmış. Bunun nedeni ise yemeklerin zeytinyağı ile yapılmasından kaynaklı olduğu belirtildi. Aynı araştırmanın akabinde uzmanlar günde bir zeytinyağı yemenin kalp sağlığını olumlu etkilediği gözlemlenmişti.

İşte zeytinyağının yararları

Zeytinyağı direk olarak vücuda alındığında faydası iki kat daha fazla olur. Bu yüzden uzmanlar zeytinyağını yiyeceklerden direk olarak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor..

Yapılan bir başka araştırmada zeytinyağının beyindeki sağlıklı hücrelerin sayısını artırarak unutkanlık ve alzheimer gibi ciddi rahatsızlıkların riskini yüzde 80 oranda azalttığı tespit edilmiştir..

Sağlıklı yaşam sırrı olan zeytinyağı güçlü bir antioksidan olduğundan vücudu zararlı toksinlerden arındırır..

Vücudun daha sağlıklı ve dinç kalması için gerekli olan kolajeni sağlayarak organ ve kemiklerin daha sağlıklı çalışmasını destekler..