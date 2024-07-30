'Günde 10 bin TL kazanıyor' denilen yaşlı adamla ilgili gerçek ortaya çıktı: Sosyal medyada linç edilmişti

Kaynak: Haber Merkezi
'Günde 10 bin TL kazanıyor' denilen yaşlı adamla ilgili gerçek ortaya çıktı: Sosyal medyada linç edilmişti

Elazığ'da, günlük 10 bin 780 TL gelir elde ettiği öne sürülen yaşlı bir adamın yakalanmasının ardından, sosyal medyada linç edilmişti. gerçek gün yüzüne çıktı...

Elazığ'da bir dilencinin günde 10 bin 780 lira para topladığına dair iddialar, sosyal medya başta olmak üzere genel kamuoyunun dikkatini çekti. Fakat sonrasında yaşanan gelişmeler, bu iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu. AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, konuyla ilgili yanılgıları düzeltti ve olayın gerçek yüzünü açıkladı.

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ELİNDEKİ PARA KÖYLÜLERİN YARDIM PARASI

Elazığ'dan AK Parti Milletvekili olan Mahmut Rıdvan Nazırlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal medyada dilenci olarak gösterilen yaşlı adamın aslında dilenci olmadığını ve sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi. Nazırlı, ilgili köyün muhtarının kendisine ulaşarak, yaşlı şahsın zor durumda olan bir vatandaş olduğunu ve topladığı paraların köy sakinlerinin yardımlarıyla elde edildiğini aktardı.

Ayrıca, yaşlı adamın yanlış bir şekilde dilenci olarak damgalanmasının yanı sıra, elindeki paranın da alındığını belirten Nazırlı, bu durumu Vali'ye ilettiğini ve olayın takipçisi olacaklarını ifade etti. Sosyal medyada haksız yere eleştirilen ve aslında engelli olduğu anlaşılan yaşlı adamın durumu, toplumda geniş çaplı tepkilere neden oldu.

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