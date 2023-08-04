Süt iç demir gibi ol

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Süt bağışıklık sistemine iyi geliyor mu? sorusunun cevabı özellikle koronavirüs sürecinde çok araştırıldı. Sütün içeriğinde 40'tan fazla besin öğesinin bulunduğunu belirten uzmanlar, sütün hücrelerin iyi çalışmasını sağlayarak vücudun bağışıklık sistemine olumlu etkisi olduğunu belirtti. İşte sütün faydaları…

Sütün faydaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her gün düzenli olarak içilen iki bardak süt çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılıyor.

Sütün faydalarını saymakla bitmiyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, yazılı açıklamasıyla sütün sağlığa faydalarını sıraladı.

SÜT, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR.

İçerdiği 40'ın üzerinde besin öğesiyle süt, özellikle mevsim değişimi sonucu bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla sıkça görülen solunum yolu enfeksiyonları, grip ve soğuk algınlığı gibi pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir koruyucudur.

Süt son derece önemli bir protein kaynağıdır, 1 litre süt 32 gram protein içerir. Sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynar, büyümeye büyük ölçüde katkı sağlar, kasların sağlıklı gelişmesi ile çalışmasına da yardımcı olur.

Süt rehidrasyonu, yani vücutta kaybedilen suyun yeniden yerine konmasını sağlayan çok miktarda su molekülünden meydana gelir.

Ayrıca, kemiklerin güçlenmesi ve kemik sağlığının korunması için gerekli olan kalsiyum deposudur. Günde 2 bardak süt tüketmek, osteoporozu engellemeye yardımcı olur.

İnanç, sütün kalp hastalıklarından da koruduğunu ve hipertansiyonu dengeleyici rol oynadığını ifade etti.

Sütün gebelikte mineral kaybını önlediğini belirten İnanç, kilo alımını önlediğini, enerji verdiğini, içerdiği B12 vitamininin sinir sistemi ve sinirler arası iletimi olumlu yönde etkileyip çocukların öğrenme kapasitelerini artırdığını kaydetti.