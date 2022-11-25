Günde 2 fincandan fazla bitki çayı zararlı

Düşen hava sıcaklıkları, grip hastalıklarının sayısını arttırdı. Uzmanlar, özellikle ekim ile mayıs ayları arasında gribal enfeksiyonların artış gösterdiğini belirterek, insanların Kovid-19 pandemisinde olduğu gibi kurallara uyması gerektiğini, özellikle kovid-19 hastalığı tedavisi bitiren kişilerin ‘kronik hasta' olarak adlandırıldığından grip aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Enginyurt grip olan insanların faydalı olacağını düşünerek çok fazla bitki çayı ve bitkisel ürünler tükettiğini belirterek bunun aşırısının zararlı oldugğunsöyledi. Enginyurt şunları söyledi:

“Bu yıl gribin ağır olmasının sebebi şu; biz yaklaşık 2 buçuk yıl pandemi süreci geçirdik ve o dönem boyunca toplum olarak kendimizi çok koruduk, sağlığımıza ve hijyene dikkat ettik. Tabi bu arada maske taktığımız için grip virüsü ile de karşılaşmadık. Fakat artık maskele çıktı ve rahat bir şekilde her tarafta dolaşabiliyoruz. Bu, 2 buçuk yıllık dönemde vücudumuzun grip virüsüne karşı bağışıklığı da azalmış oldu ve mevcut virüs bizde daha ağır seyretmeye başladı. Bu yıl maskeler çıktıktan sonra kovid-19 virüsünden çok farklı olmadan önlemlerimizi almalıyız”

Prof. Enginyurt, “Toplu yerlere girerken her zaman maskeyi öneriyoruz. hijyen ve beslenme ile sıvı tüketimine önem göstermeliyiz. Özellikle öğrenciler sabah kahvaltısını yapmadan okular gitmesinler. Vücut direnci beslenme ile çok alakalı” diye uyarıda bulunurken, sözlerine şunları ekledi:

“Vatandaşlarımız sık sık bitki çayları ve bitkisel ürünler tüketmekte. Bunları çok fazla tüketmenin bir faydası yok hatta zararı var. Günde 2 fincandan fazla bitki çayı ve bitkisel ürün tüketmeyi kesinlikle önermiyorum. Çünkü vitaminlerin fazlası ya vücuttan atılır, ya da zararlı etki oluşturur. Bunlarla da karşılaşmaktayız. Karaciğer enzimleri yükselip sebebini bulamadığımız, sonrasında sadece bitki çayı nedeniyle karaciğer enziminin yükseldiğini gördüğümüz hastalarımız var”