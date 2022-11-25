25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Günde 2 fincandan fazla bitki çayı zararlı

Prof. Özgür Enginyurt, “Vatandaşlarımız sık sık bitki çayları ve bitkisel ürünler tüketiyor. Bunları çok fazla tüketmenin bir faydası yok hatta zararı var.”diye uyarıda bulundu. İşte uzmanından bitki çaylarıyla ilgili yeni bilgiler.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 16:30
Takip Et

Günde 2 fincandan fazla bitki çayı zararlı mı?

Günde 2 fincandan fazla bitki çayı zararlı
+
Aa
-

Düşen hava sıcaklıkları, grip hastalıklarının sayısını arttırdı. Uzmanlar, özellikle ekim ile mayıs ayları arasında gribal enfeksiyonların artış gösterdiğini belirterek, insanların Kovid-19 pandemisinde olduğu gibi kurallara uyması gerektiğini, özellikle kovid-19 hastalığı tedavisi bitiren kişilerin ‘kronik hasta' olarak adlandırıldığından grip aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Enginyurt grip olan insanların faydalı olacağını düşünerek çok fazla bitki çayı ve bitkisel ürünler tükettiğini belirterek bunun aşırısının zararlı oldugğunsöyledi. Enginyurt şunları söyledi:

“Bu yıl gribin ağır olmasının sebebi şu; biz yaklaşık 2 buçuk yıl pandemi süreci geçirdik ve o dönem boyunca toplum olarak kendimizi çok koruduk, sağlığımıza ve hijyene dikkat ettik. Tabi bu arada maske taktığımız için grip virüsü ile de karşılaşmadık. Fakat artık maskele çıktı ve rahat bir şekilde her tarafta dolaşabiliyoruz. Bu, 2 buçuk yıllık dönemde vücudumuzun grip virüsüne karşı bağışıklığı da azalmış oldu ve mevcut virüs bizde daha ağır seyretmeye başladı. Bu yıl maskeler çıktıktan sonra kovid-19 virüsünden çok farklı olmadan önlemlerimizi almalıyız”

Prof. Enginyurt, “Toplu yerlere girerken her zaman maskeyi öneriyoruz. hijyen ve beslenme ile sıvı tüketimine önem göstermeliyiz. Özellikle öğrenciler sabah kahvaltısını yapmadan okular gitmesinler. Vücut direnci beslenme ile çok alakalı” diye uyarıda bulunurken, sözlerine şunları ekledi:

“Vatandaşlarımız sık sık bitki çayları ve bitkisel ürünler tüketmekte. Bunları çok fazla tüketmenin bir faydası yok hatta zararı var. Günde 2 fincandan fazla bitki çayı ve bitkisel ürün tüketmeyi kesinlikle önermiyorum. Çünkü vitaminlerin fazlası ya vücuttan atılır, ya da zararlı etki oluşturur. Bunlarla da karşılaşmaktayız. Karaciğer enzimleri yükselip sebebini bulamadığımız, sonrasında sadece bitki çayı nedeniyle karaciğer enziminin yükseldiğini gördüğümüz hastalarımız var”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
4
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
5
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
6
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Seçimler yaklaşırken yeni bir ittifak daha kuruluyor. İsmi belli oldu
7
﻿Seçimler yaklaşırken yeni bir ittifak daha kuruluyor. İsmi belli oldu
﻿Seçimler yaklaşırken yeni bir ittifak daha kuruluyor. İsmi belli oldu
﻿‘Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’ başladı
﻿‘Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’ başladı
﻿‘Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’ başladı
﻿Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi
﻿Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi
﻿Endonezya’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310’a yükseldi
﻿Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi yaralandı
﻿Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi yaralandı
﻿Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi yaralandı
﻿Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
﻿Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
﻿Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.