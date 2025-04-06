Günde 3 saat açık olan sosyal medya platformu seven39'a ilgi büyük

Günümüzde sosyal medya platformları, kullanıcıyı mümkün olduğunca çevrim içi tutmak üzerine kurulu. Ancak seven39 adını taşıyan deneysel bir girişim, bu anlayışı tamamen tersine çevirerek yalnızca üç saatliğine erişime açılıyor. Her akşam saat 7:39’da başlayan bu kısa zaman dilimi, kullanıcıları sınırlı sürede etkileşim kurmaya teşvik ediyor.

seven39 adlı sitesi bu saatler dışında ziyaret ettiğinizde karşınıza kırmızı bir “şu anda kapalı” ibaresi çıkıyor. Site, misyonunu da bu noktada açıkça belirtiyor:

Sosyal medya, hepimiz aynı anda çevrim içiyken daha iyi. Sonsuz kaydırma yok. Kıskanılacak anlar yok. Sadece her akşam 3 saatlik eğlence.

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REKLAMSIZ, DERTSİZ, ZAMANSIZ BİR ALAN

Platformda reklam bulunmuyor. Akış tamamen kronolojik ve karakter limiti 200. Kullanıcılar yalnızca içerik paylaşabiliyor, gönderilere beğeni ve yanıt bırakabiliyor. Yeniden paylaşım ya da alıntı gönderi gibi fonksiyonlar yok. Görsel yükleme, kullanıcı takibi ve en çok etkileşim alan içerikleri görme gibi temel işlevler mevcut.

seven39’un sunduğu ortam, birçok kullanıcı için 90’ların sonundaki veya 2000’lerin başındaki forumları anımsatıyor. Rastgele seçilmiş takma adlar, küçük çaplı tartışmalar, bazen sadece birkaç beğeniyle karşılanan gönderiler bu nostaljik ortamı tamamlıyor. Bazı kullanıcılar her gün yapışkan notlara çizdikleri fare resimlerini paylaşıyor, bazılarıysa “roboidler” üzerine hayal gücünü zorlayan dini yorumlar yapıyor.

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seven39’UN YARATICISINDAN NOSTALJİK İLHAM

Platformun yaratıcısı Mark Lyons, bu nostaljik yaklaşımın bilinçli bir tercih olduğunu belirtiyor. Amacı, akıllı telefonların henüz hayatımıza girmediği dönemlerdeki çevrim içi sosyal deneyimi yeniden yaratmak. “Okuldan sonra çevrim içi olunup oyun oynandığı, herkesin aynı anda AIM’de takıldığı o dönemleri yeniden canlandırmak istiyorum” diyor Lyons.

Kullanıcıların önemli bir kısmı da bu vizyona destek veriyor. Bir kullanıcı, “İnsanların iyi davrandığı eğlenceli bir yer” yorumunu yaparken bir diğeri “Siteyi eski internet ruhu için seviyorum” diyor. Birçok kişi, sosyal medyanın "havalı görünme çabasıyla" bozulduğunu düşünüyor.

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KAPANMA RİSKİ DE VAR: SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?

Ancak seven39’un uzun vadeli başarısı belirsiz. Günlük yalnızca üç saatlik erişim süresi, kullanıcı alışkanlıklarıyla çakışabiliyor. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla dışarıda olan ya da ailesiyle zaman geçiren kullanıcılar, bu kısa pencereyi kaçırabiliyor. Platform şu anda yalnızca yaklaşık 3.000 kişilik bir topluluğa sahip ve içerik üretimi bazen yetersiz kalabiliyor.

Site tek bir kişinin emeğiyle çalışıyor. Bu da hem esneklik hem de zorluk anlamına geliyor. Kullanıcıların önerileri hızla hayata geçiriliyor. Örneğin bir gün @ ile kullanıcı etiketleme özelliği yokken ertesi gün eklenebiliyor. Ancak bu durum sitenin teknik sorunlara daha açık hale gelmesine neden olabiliyor.

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İÇERİK DENETİMİ VE GELECEK ENDİŞELERİ

seven39 şu anda küçük ve samimi bir topluluk barındırıyor. Ancak kullanıcı sayısı arttıkça içerik denetimi gibi konuların sorun haline gelmesi olası. Şu anda kullanıcılar, tartışmalı içerikleri paylaşmaktan kaçınıyor. Ancak büyüme hedefi varsa bu sakin ortamı korumak zorlaşacak.

Lyons, projesini bir deney olarak gördüğünü ve kalabalık kitlelere ulaşmasa bile bunun bir problem olmadığını belirtiyor. “Belki de bu sadece güzel bir fikir ve iyi bir proje olarak kalacak ama sürdürülebilir bir iş modeli olmayacak. Ancak sosyal medyayı daha az kullanmanın bir yolunu bulmamız gerektiğini düşünüyorum” diyor.

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SOSYAL MEDYANIN GELECEĞİ SEVEN39 GİBİ Mİ OLACAK?

seven39, yeni bir sosyal medya modeli öneriyor. Reklamsız, sınırlı erişimli, samimi ve basit bir ortam sunuyor. Şu an için küçük bir kullanıcı kitlesine hitap etse de, sosyal medyanın geleceği konusunda önemli bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Daha az ama daha anlamlı çevrim içi deneyimlerin mümkün olup olmadığını zaman gösterecek.