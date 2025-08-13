Günde 5 tane yemek yetiyor! Kansere duvar örüyor

Kalın bağırsak kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olarak her yıl milyonlarca insanı etkiledi. Ancak son bilimsel araştırmalar, bu ölümcül hastalığa karşı basit ama etkili bir önlem sundu. Günde sadece beş ceviz tüketmek, kalın bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Uzmanlar, cevizin zengin biyoaktif bileşenlerinin kanserle mücadelede güçlü bir müttefik olduğunu vurguladı.

BİLİM CEVİZİ ÖNE ÇIKARIYOR

ABD’deki Connecticut Üniversitesi’nden Dr. Daniel Rosenberg liderliğinde yürütülen bir çalışma, cevizin kalın bağırsak kanseri riskini azaltmadaki etkisini ortaya koydu.

Araştırmada, cevizde bulunan omega-3 yağ asitleri, E vitamini, bitki sterolleri ve pedunculagin gibi polifenollerin, kanser hücrelerinin çoğalmasını baskıladığı ve tümör oluşumunu engellediği belirlendi.

Hayvan modellerinde yapılan deneyler, ceviz içeren diyetlerin kolon, meme ve prostat kanserlerinin büyümesini yavaşlattığını gösterdi.

Dr. Rosenberg, “Ceviz, tek bir mucize bileşen yerine, birden fazla biyoaktif maddenin sinerjik etkisiyle kanserle mücadelede etkili oluyor” dedi.

İngiltere’deki Bowel Cancer UK’den Dr. Lisa Wilde ise ceviz tüketiminin bağırsak sağlığını desteklediğini ve kanser riskini azalttığını belirtti. Wilde, “Cevizdeki lif, bağırsak hareketlerini düzenleyerek zararlı maddelerin bağırsak duvarlarıyla temas süresini azaltıyor. Bu da kanser riskini düşürmede kritik bir rol oynuyor” açıklamasında bulundu.

CEVİZİN GÜCÜ: SİNERJİK ETKİ

Araştırmalar, cevizin kanser önleyici etkisinin, içerdiği besinlerin birleşik gücünden geldiğini gösterdi.

Örneğin, omega-3 yağ asitleri iltihaplanmayı azaltırken, E vitamini hücre hasarını önledi.

Bitki sterolleri ise tümörlerin büyümesini besleyen yeni kan damarlarının oluşumunu engelledi.

Connecticut Üniversitesi’nden yapılan bir pilot klinik çalışma, bütün cevizin, izole edilmiş besin takviyelerine kıyasla daha etkili olduğunu ortaya koydu. Bu “gıda sinerjisi” olarak adlandırılan etki, cevizin doğal formda tüketildiğinde kanserle mücadelede daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu kanıtladı.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, cevizin kanser önleyici faydalarından yararlanmak için doğru tüketim şeklinin önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Rosenberg, “Ceviz, şeker, tuz veya ağır işlenmiş formda değil, çiğ veya hafif kavrulmuş olarak tüketilmeli. Aşırı ısı, cevizin hassas omega-3 yağ asitlerini ve antioksidanlarını yok edebilir” dedi.

Günlük önerilen miktar, yaklaşık 56-60 gram, yani 5 tam ceviz. Bu miktar, bitki temelli bir diyetin parçası olarak taze meyveler, yapraklı yeşillikler ve tam tahıllarla birlikte tüketildiğinde, koruyucu etkileri daha da artırdı.

DENGELİ BESLENME VE YAŞAM TARZI ŞART

Ceviz, kalın bağırsak kanserine karşı güçlü bir destek sunarken, uzmanlar tek başına mucize yaratamayacağının altını çizdi.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Walter Willett, “Ceviz, sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak değerlendirilmeli. Düzenli egzersiz, ideal kilonun korunması ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak, kanser riskini azaltmada kritik önem taşıyor” dedi.

Araştırmalar, yüksek lifli gıdalar, probiyotikler ve antioksidan zengini sebzelerin de kanser önlemede etkili olduğunu gösterdi.

Örneğin, brokoli, ıspanak ve kefir gibi besinler, bağırsak florasını destekleyerek kanser riskini azalttı.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Kalın bağırsak kanseri, genellikle poliplerin yıllar içinde kansere dönüşmesiyle gelişiyor. Bu nedenle düzenli kolonoskopi taramaları, poliplerin erken tespit edilip çıkarılmasıyla kanseri önlemede hayati bir rol oynadı.

Dr. Wilde, “Beslenme alışkanlıklarını değiştirmek önemli, ancak erken teşhis ve tarama programları, kalın bağırsak kanserine karşı en etkili silahımız” dedi.

TABAKTA SAĞLIK

Günde sadece beş ceviz, kalın bağırsak kanserine karşı basit ama etkili bir koruma sağlayabilir.

Bilimsel çalışmalar, cevizin biyoaktif bileşenlerinin kanserle mücadelede güçlü bir rol oynadığını kanıtladı. Ancak uzmanlar, cevizin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için dengeli bir diyet ve sağlıklı yaşam tarzıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.