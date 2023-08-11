Günde bir avucu kalbi güçlendiriyor

Kaju, birçok süt ürününe vegan bir alternatif olarak giderek daha popüler hale geliyor. Çünkü kaju kalbi yeniliyor, damarları tertemiz yapıyor.

Günde bir avucu kalbi güçlendiriyor

Uzman Valentina Duong, kan basıncının düşmesine yol açacak en kalp dostu faydaları görmek için çoğu gün bir avuç kaju yemeyi öneriyor. Duong, "Kaju fıstığı, iyileştirilmiş trigliserit seviyelerine ve düşük sistolik ve diyastolik kan basıncına bağlanmıştır. Bunun kalp hastalığı riski üzerinde anlamlı bir etkisi var. Bu nedenle, kajuyu diyetinize düzenli olarak dahil etmek, uzun vadede kalbinizin korunmasına yardımcı olabilir."diye açıklama yaptı.

Düşük tansiyon ve kaju tüketimi arasındaki ilişki, Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan bir çalışmada ortaya çıktı. Araştırma kan basıncı da dahil olmak üzere kalp sorunlarının, daha fazla çiğ kaju tüketmek gibi değişiklikler yapmak da dahil olmak üzere diyetteki ayarlamalarla kontrol edilebileceğini söylüyor.

Duong, “Diğer kardiyometabolik faktörler üzerinde önemli bir etkisi olmaksızın sistolik ve diyastolik kan basıncının yanı sıra yüksekliği ve düşüklüğünün haşimoto veya şeker hastalığı gibi birçok soruna neden olan TG seviyelerini iyileştirebileceğini" diye konuştu.

Cleveland Clinic'ten yapılan bir araştırma, tuzdaki sodyumun fazladan su tutması ve kalbinize daha fazla stres binmesine neden olabileceğinden, aşırı tuzlu gıdaların tüketilmesini yüksek tansiyonla ilişkili olduğu tespit edildi.

Öne Çıkanlar
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Sporun 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi
Sporun 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Son Haberler
Ndao yeniden İstanbul'da Dünya
Ndao yeniden İstanbul'da
Aşırı sıcakların bilinmeyen riski ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Aşırı sıcakların bilinmeyen riski ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti Güncel
"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti
Sivasspor Achilleas Poungouras'ı transfer etti Spor
Sivasspor Achilleas Poungouras'ı transfer etti
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak? Keşfet
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Erciş’te 237 kök Hint keneviri ele geçirildi Güncel
Erciş’te 237 kök Hint keneviri ele geçirildi
Türk mitolojisinde ana Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde ana