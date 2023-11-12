Günde en az kaç saat uyumalı

Uzmanlar, günde altı saatten az uyuyan kişilerin tip 2 diyabet riskinin daha fazla olduğu konusunda önemli uyarılarda bulundu. Tip 2 diyabet, kandaki şeker seviyesinin çok yükselmesine neden olan oldukça yaygın bir durum. Özellikle kilo ve hareketsizliğin yanı sıra ailede de görülmesi halinde risk oldukça yükseliyor.

Uzmanlar, uykusuzluk çekenlerin de tip 2 diyabet riskinin yüksek olduğu konusunda uyarıyor. Bristol Üniversitesi'ndeki araştımalar, uyumakta zorluk çeken kişilerin kan şekeri düzeylerinin daha yüksek olduğunu tespit etti. Uzmanlar daha önce de diyabet ve uyku arasındaki bağlantı tespit etmişlerdi. 2018 yılında yayınlanan bir çalışmada, sadece bir gecelik uyku kaybının bile diyabet riskinin artışı ile karşılaşıldı.

Bristol'deki uzmanlar, yüksek kan şekeri düzeylerini uykusuzluk semptomlarının sıklığıyla karşılaştırıldı. Katılımcılara uyumakta güçlük çekip çekmedikleri veya gecenin bir yarısında uyanıp uyanmadıkları soruldu. Cevaplar, "genellikle", "bazen", "nadiren" veya "hiçbir zaman" şeklinde derecelendirildi ve her gece saat cinsinden ne kadar uyudukları da soruldu.

Kısa uyku süresi, altı saatten az olarak sınıflandırılarak yedi ila sekiz saat arası uyku; normal olarak değerlendirildi. Uzun uyku süresi ise dokuz saatten fazla belirlendir. Her kişiden gündüz uykulu olma halini ne sıklıkla hissettiklerini ve sabah erken mi kalktıklarını yoksa gece geç saatlere kadar oturduklarını belirtmeleri istendi. %54'ü kadın olan ve yaş ortalaması 56.9 olan 336.999 katılımcı arasından %28'inde uykusuzluk tespit edildi.

Diabetes Care'de yayınlanan bu çalışma, uykusuzluğun tedavi edilmesinin kan şekeri seviyelerinde de bir düşüşü tetikleyebileceğini ortaya koydu. Araştırmacı James Liu, etkili bir uykusuzluk tedavisinin ortalama boydaki bir kişide 14 kg vermekten daha fazla glikoz düşüşü olabileceğini bulduklarını belirtti. Özellikle bu çalışma; 40 ila 70 yaşları arasındaki sık uykusuzluk semptomları olan yaklaşık 27.300 İngiliz yetişkinin, uykusuzluk sorunu tedavisi yapıldığında diyabet hastalığı riskinin kalmayacağı anlamına geliyor.

Uykusuzluğu tedavi etmek zor olsa da bu durumla mücadele edenlere öncelikle farklı ipuçları ve püf noktaları denemeleri öneriliyor. Her gece aynı saatte yatmak ve her sabah aynı saatte uyanmaya çalışmak, bu denemenin ilk aşamasını oluşturuyor.

İngiltere'deki Diyabet uzmanları, yapılan yeni çalışmanın uyku ve tip 2 diyabet hakkında önemli bir veri sunduğunu dile getirdi.

Diabetes UK'de Araştırma İletişim Müdürü olan Dr. Faye Riley, makalenin yetersiz uykunun daha yüksek kan şekeri seviyelerine neden olabileceğini ve tip 2 diyabetin gelişiminde "doğrudan" ilişkili olduğunu ortaya koyduğnu söyledi.

Bunu bilerek hareket etmenin bu hastalıkla mücadele etmede önemli rol oynayacağını, yeni yaklaşımlar ortaya çıkabileceğini söyleyen uzmanlar, önlemeye ve yönetmeye bir adım daha yaklaştıklarını dile getirdi. Fakat tüm bunlarla birlikte tip 2 diyabet, birden fazla risk faktörü içeren karmaşık bir durum olması nedeniyle daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulan bir rahatsızlık.

Uzmanlar; sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra aktif olmak ve yeterince uyumanın tip 2 diyabet riski taşıyanlar ve tip 2 diyabet rahatsızlığı ile hayatına devam edenlerin yanı sıra herkes için sağlıklı yaşamın temel bileşeni olduğunun da altını çiziyor.