Günde kaç saat uyuyanlar hasta olmaz?

5 saatten az uyuyorsanız eyvah! 8 bin kamu çalışanı üzerinde yapılan bir araştırma günde ortaya ilginç sonuçlar çıkardı. İşte o çarpıcı sonuçlar…

Günde kaç saat uyuyanlar hasta olmaz?

Araştırma İngiltere’de yapıldı. Araştırmaya göre kişilerin uyku alışkanlıklarına ilişkin analizler gerçekleştirildi. 50 yaşında kronik hastalığı bulunmayan 8 bin kamu çalışanının 25 yıl boyunca uyku düzenleri incelendi. 5 saatten az uyuyanlarda ciddi hastalıkların ortaya çıktığını gösterdi.
Günde 5 saat veya daha az uyumanın kronik hastalık riskini arttırdığı vurgulandı. Uzmanlar, katılımcılardan 4 ila 5 yılda bir ne kadar uyuduklarını bildirmelerini istedi. Araştırmanın sonuçlarına göre, günde 5 saat ya da daha az uyuyanların kronik hastalıklara yakalanma riskinin en az 7 saat uyuyanlara göre yüzde 30 daha fazla olduğu anlaşıldı. Araştırma Hakemli tıp dergisi PLOS'ta yayımlandı.
5 saatten daha az uyuyanların 70 yaşına geldiklerinde kronik rahatsızlıklara yakalanma riski yüzde 40’a çıkıyor.

HANGİ HASTALIK RİSKLERİ ARTIYOR

Araştırma süresince görülen kronik hastalıklar arasında diyabet, kanser, koroner kalp hastalığı, felç, kalp yetmezliği, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), kronik böbrek hastalığı, karaciğer hastalıkları, depresyon, demans, akıl hastalıkları, parkinson ve artrit rahatsızlıklarının yer aldı.

GÜN İÇİNDE KAÇ SAAT UYUMALIYIZ

ABD merkezli Ulusal Uyku Vakfı tarafından yapılan çalışmanın bilgilerine göre yeni doğanların her gece 14-17 saat, 4-11 aylık bebeklerin 12-17 saat, 1-5 yaş arasındaki çocukların 10-14 saat ve 6-13 yaş arası çocukların 9-11 saat uyuması geriyor. Bu süre 14-17 yaş arası gençler için 8-10 saat olarak bildirilirken, 18-64 arası yetişkinlerin günde 7-9 saat, 65 ve üstü yetişkinlerin ise ortalama 7-8 saat uyuması öneriliyor.

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