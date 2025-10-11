İngiliz sağlık uzmanı Dr. Michael Mosley ve Avustralyalı araştırmacı Dr. Catherine Bondonno, düzenli elma tüketiminin yaşam kalitesini ve süresini ciddi oranda artırdığını ifade etti.

Halk arasında "günde bir elma doktoru uzak tutar" şeklinde yerleşmiş olan yaygın inanış, son bilimsel araştırmalar ve önde gelen yabancı uzmanların görüşleriyle desteklenerek sağlam bir zemin kazandı.

Düşük şeker içeriğine sahip bu "süper meyvenin" düzenli tüketiminin, kalp sağlığından insülin yönetimine kadar geniş bir yelpazede olağanüstü faydalar sağladığı kesinlik kazandı.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINDA KİLİT ROL OYNADI

Elmanın faydaları üzerine kapsamlı çalışmalar yürüten uzmanlardan biri olan İngiliz tıp gazetecisi ve uzmanı Dr. Michael Mosley, bu basit meyvenin özellikle kalp sağlığı ve kan basıncı üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Dr. Mosley, elma tüketmenin vücutta nitrik oksit üretimini artırmaya yardımcı olduğunu, bunun da iltihaplanmayı azaltarak kan basıncını iyileştirdiğini ifade etti.

Avustralya’daki Edith Cowan Üniversitesi’nden araştırmacı Dr. Catherine Bondonno ise, elmanın kabuğunda yoğun olarak bulunan flavonoidler adlı bileşiklerin kalp ve damar sağlığının korunmasındaki kritik rolünü vurguladı.

Dr. Bondonno'nun dahil olduğu araştırmalar, düzenli elma tüketen kişilerin erken ölüm riskinin dahi azalma eğilimi gösterdiğini ortaya koydu.

DİYABET RİSKİ %28 AZALDI

Elmanın en çarpıcı faydalarından biri, tip 2 diyabet riskini düşürmesi oldu. Bilimsel veriler, elmanın içerdiği yüksek lif ve spesifik antioksidanlar sayesinde kan şekeri seviyelerinin dengede tutulmasına yardımcı olduğunu kanıtladı. 38 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği büyük bir kohort çalışması, günde bir adetten fazla elma tüketen kişilerin, hiç tüketmeyenlere göre tip 2 diyabet geliştirme olasılığının %28 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri’nde bütünleyici tıp alanının öncülerinden olan Dr. Andrew Weil’in savunduğu anti-inflamatuar beslenme düzeninde elmanın bu kan şekeri dengeleme özelliği nedeniyle önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.

KİLO KONTROLÜ VE BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI GÜÇLENDİ

Elmanın içerdiği çözünür lif olan pektin, sadece kötü (LDL) kolesterol seviyelerini düşürmekle kalmadı, aynı zamanda sindirim sistemini düzenleyerek uzun süreli tokluk hissi sağladı. Bu özelliği ile elma, kilo kontrolünü destekleyen ideal ara öğünler arasında yerini aldı.

Dr. Mosley ayrıca, elmanın bağırsak mikrobiyotasını olumlu etkilediğini ve sağlıklı bakteri miktarını artırırken zararlı bakterileri öldürmeye yardımcı olduğunu dile getirdi. Uzmanlar, lifin bu dengeleyici etkisinin bağışıklık sisteminin güçlenmesinde temel bir unsur olduğunun altını çizdi.

KANSERE KARŞI KORUMA ETKİSİ KANITLANDI

Polifenoller, kuersetin, kateşin ve triterpenoidler gibi güçlü antioksidanlar açısından zengin olan elma, çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etki gösterdi. Bilimsel yayınlarda yer alan araştırmalar, düzenli elma yemenin özellikle kolon ve meme kanseri riskini azaltmada potansiyel barındırdığını ifade etti. Antioksidanların, serbest radikallerin hücre hasarını önlemesiyle kanserle mücadele mekanizmasını desteklediği vurgulandı.

Uzmanlar, elmanın besinsel değerinden tam olarak faydalanmak için kabuğunun soyulmaması gerektiğini, çünkü lif ve polifenollerin büyük bir kısmının kabukta bulunduğunu özellikle belirtti.