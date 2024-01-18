Günde yarım çay kaşığı yenirse karaciğeri tamir ediyor. Yoğurtla tüketilirse yaşadınız

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rahime Sezgin
Günde yarım çay kaşığı yenirse karaciğeri tamir ediyor. Yoğurtla tüketilirse yaşadınız
Çörek otu; Yoğurtla tüketilirse beraber tüketildiğinde günde yarım çay kaşığı yenmesi durumunda karaciğeri tamir ettiği ortaya çıktı.

Çörek otu, küçük siyah tohumlara sahip bir bitki olup, yemeklere ve hamur işlerine lezzet katmak için kullanılır.

Çörek otu yağında, hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyan çok sayıda antioksidan vardır. Bunlardan biri de timokinondur. Timokinon, akciğer sağlığını destekler, iltihabı azaltır ve karaciğerdeki hasarı önlemeye katkıda bulunur.

Aynı zamanda sağlığa da pek çok faydası olduğu bilinen çörek otunun, antioksidan içeriği yüksektir.

Bu sayede hücreleri korur, iltihaplanmayı azaltır ve karaciğer fonksiyonlarını destekler.

Çörek otu, özellikle Orta Doğu ve Hint mutfağında yaygın olarak kullanılır.

Hem yağ hem de toz formunda tüketilebilir.

Günlük olarak 1 çay kaşığı çörek otu veya 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı önerilmektedir.

Çörek otunun faydalarını artırmak için yoğurtla birlikte tüketmek de mümkündür.

Yoğurt, çörek otunun acı ve baharatlı tadını hafifletirken, probiyotik etkisiyle bağırsak sağlığını da iyileştirir.

Çörek otu ve yoğurt, birlikte tüketildiğinde vücuda şaşırtıcı derecede fayda sağlar. Bu faydalı ikiliyi her gün sadece 1 tatlı kaşığı ile deneyebilirsiniz.

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