Beşiktaş geçen hafta olağanüstü genel kurulunu tamamladıktan sonra transfer ve kadro planlaması tek gündem haline geldi. Takımdan ayrılacak oyuncular, yeni gelecek futbolcular derken camianın ve taraftarların kafasında 2 soru var. Beşiktaş yönetimi kaliteli bir takım kurup şampiyonluk yarışının içinde olacak mı, yoksa son 3 sezon olduğu gibi lige çok erken havlu atan bir takım mı kurulacak. Şu aşamada taraftarı heyecanlandıracak bir oyuncu hâlâ ortalıkta görünmüyor. Beşiktaş bu sezon oyuncu kalitesi olarak rakiplerinin çok gerisinde kaldı. Kalite farkını kapatması için çok iyi oyuncular alması gerekiyor. İyi oyun, iyi oyuncularla oynanır. Beşiktaş’ın bu sezon iddialı ve yarışmacı bir takım kurabileceğine inanmıyorum. Galatasaray şampiyon oldu daha şampiyonluk kutlamaları bitmeden Leroy Sane’yi getirip sözleşme imzaladı. Zaten Süper Ligin üstünde kadrosu vardı üstüne birde müthiş bir oyuncu aldılar. Beşiktaş nasıl rekabet edecek. Beşiktaş nasıl üstünlük kurabilecek. Bana çok gerçekçi gelmiyor. Diğer taraftar Fenerbahçe çok önemli isimler ile temas halinde. Yakında transfer bombaları patlar.

Beşiktaş hangi yıldız futbolcuyu getirecek derken Benfica’nın Çek futbolcusu David Jurasek ile satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıllık kiraladı. İsmini ilk defa duyduğum bir oyuncu. Merak ettim oyuncuyu biraz araştırdım. Benfica 2 sezon önce Slavia Prag’dan transfer etmiş. 2 sezon Alman ekibi Hoffenheim’a kiralık yollamış. Bu sezonda Yunanistan temsilcisi AEK kadrosuna katmak için görüşme halindeymiş ve işi son aşamaya taşımak üzereyken eski Beşiktaş oyuncusu Benfica Sportif Direktörü Simao Sabrosa devreye girerek oyuncunun Beşiktaş’a gitmesinden yana tavır sergilemiş. David Jurasek sol bek oyuncusu. Değerli Beşiktaş yönetimi farkında mısınız bilmiyorum ama şu an Süper Ligin en iyi sol beki Arthur Masuaku ve oyuncunun sözleşmesi bitti. Masuaku sezon içerisinde yönetimle ve taraftarla sıkıntılı süreçler yaşamış olabilir ama her şey geride kaldı. Ligin son maçlarında oynadığı oyun ve gösterdiği performans ile taraftarlarla arasındaki buzları eritti. Oyuncu hem Beşiktaş’ı tanıyor hem ligi tanıyor. Riske girmeye ne gerek var. Masukaku mutlaka takımda tutulması gereken bir oyuncu. David Jurasek kapalı kutu bakalım Beşiktaş’a katkı verebilecek mi.

Son günlerde Beşiktaş gündemi meşgul eden Osayi-Samuel olayı var. Beşiktaş yönetimi Osayi-Samuel ile anlaşıldığını ve oyuncunun İstanbul’a gelip sözleşme imzalamak üzere uçak biletlerinin alındığını basına servis etti. Son dakika olarak Osayi-Samuel’den babasının bitmek bilmeyen istekleri sebebiyle vazgeçildiği haberi düştü. Yok imza parası, yıllık ücretin daha yüksek olması ve mukavele süresinin daha uzun olması gibi istekler. Bu adamı şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe kadrosunda tutmuyorsa Beşiktaş başkanı neden almaya çalışıyor. Anlamış değilim. Daha 27 yaşında bu oyuncu. Almayın kardeşim böyle sıkıntılı oyuncuları. Böyle oyuncuları memnun etmek çok zor. Beşiktaş formasının ağırlığını taşıyabilecek oyuncular lazım.

Spor medyasının usta ismi, efsane maçlarının efsane sesi Sabri Ugan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sabri Ugan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum.