Gündem emekli aylığı ve asgari ücret desteği AKP torba yasa teklifi hazırlıyor

Çalışmalarına 7 Ocak’a kadar ara veren TBMM'nin gündeminde bu ay geniş kesimleri ilgilendiren düzenlemeler olacak.

12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşlarının artırılması için gerekli yasal düzenlemenin Ocak ayının üçüncü haftasına kadar tamamlanması planlanıyor. Diğer yandan 2025 yılı için işverene sağlanacak 1000 lira asgari ücret desteği için yapılacak yasal düzenlemeler de AKP'nin torba teklifi ile Meclis'e sunulacak.

Emeklilerin zam oranı aralık enflasyonu ile netleşecek Milyonlarca emeklinin gözü 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyona çevrildi. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin zam oranı netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerinin ise enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen oranlar çerçevesinde belirlenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Halen 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor. 3 Ocak’ta enflasyonun açıklanmasıyla birlikte en düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenleme için süreç hızlanacak.

17 OCAK'A KADAR YETİŞMEZSE FARK ÖDEMESİ YAPILACAK

Parti en düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenlemeyi ocak ayının üçüncü haftasına kadar yasalaştırmayı planlıyor. 17 Ocak’a kadar yasanın yetişmemesi durumunda emeklilere fark ödemesi yapılacak.

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 2,5 olarak açıklanması halinde SSK ve Bağ Kur emeklileri için zam oranı yüzde 17,4, yüzde 3 olması durumunda ise zam oranının yüzde 18 olacağı hesaplanmıştı. Görevdeki memur ve memur emeklileri için ise Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,5 olursa yüzde 13,1’lik, yüzde 3 olursa yüzde 13,7’lik bir zam yapılacak.

Bu durumda Aralık ayı enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşse bile yüzde 20’nin altında kalan bir emekli maaş zammı yapılmış olacak. Bu da 2023 ve 2024 yılı Ocak ayında olduğu gibi zam oranının artırılması yönünde bir beklenti oluşturuyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15 BİN TL’YE ÇIKABİLİR

Diğer yandan kök aylığı 10.185 lira ve altında olan emekliler, zam oranı yüzde 18 olduğunda artıştan yararlanamayacaklar. 12 bin liranın altında kök aylığı olan emekliler ise zam alacaklar ancak alacakları zam yüzde 18’in altında kalacak. Halen 12 bin 500 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının 15 bin TL’ye çıkartılması bekleniyor.