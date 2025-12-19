Türkiye’de son iki haftaya bakıldığında ülkenin neredeyse tamamı aynı başlıklar etrafında dönüyor. Yasadışı bahis soruşturmaları, gözaltına alınan futbolcular ve ünlüler, sosyal medya fenomenleri, kulislerde konuşulan barış ve kardeşlik görüşmeleri… Televizyonlar, haber siteleri ve sosyal medya bu konularla dolup taşıyor. Her biri kendi başına haber değeri taşıyor olabilir; ancak bütün tabloya bakıldığında rahatsız edici bir gerçek ortaya çıkıyor: ülkenin gerçek gündemi yine tali başlıkların altında eziliyor.

Bahis soruşturmaları elbette önemlidir. Sporun ve kamusal alanın kirlenmesine kimsenin itirazı olamaz. Hukuk varsa, işletilmelidir. Ancak günlerdir saatlerce bu başlıkların konuşulması, tartışmanın magazinel bir şova dönüşmesi, toplumun asıl sorunlarını perdeleyen bir işlev görüyor. Ünlü isimlerin ifadeleri, kimin tutuklanıp kimin serbest kaldığı, hangi kulübün adının geçtiği konuşulurken, milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyen meseleler sessizliğe terk ediliyor.

Benzer bir durum diğer gündemlerde de geçerli. Siyasetin “barış”, “kardeşlik”, “yeni süreç” gibi kavramlar etrafında yürüttüğü temaslar kamuoyuna açıklanıyor, ardından günlerce bu başlıklar üzerinden yorum yapılıyor. Ancak bu görüşmelerin günlük hayata, ekonomiye, eğitime, adalete nasıl yansıyacağına dair somut bir çerçeve ortaya konmuyor. Toplum, büyük kelimeler ile küçük hayatlar arasındaki mesafeyi her geçen gün daha fazla hissediyor.

Bu tablo özellikle gençler açısından ağır bir sonuç üretiyor: umutsuzluk. Çünkü gençlerin gündemi bahis dosyaları ya da kulis bilgileri değil. Gençlerin gündemi iş bulabilmek, geçinebilmek, eğitim aldıkları alanda karşılık görebilmek. Bugün üniversite mezunu bir genç, geleceğini planlayamıyor. Bir ev hayali kurmak bir yana, ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. Buna rağmen ana akım gündem, bu sorunları konuşmak yerine dikkat dağıtan başlıklara kilitleniyor.

Ekonomi başlığı bunun en çarpıcı örneği. Resmî veriler, büyüme oranları, hedefler açıklanıyor. Ancak sokaktaki gerçeklik bambaşka. Kiralar artıyor, temel gıda fiyatları yükseliyor, maaşlar eriyor. Gençler için geçici işler kalıcı bir hayata dönüşüyor. Buna rağmen ekonomi, ancak rakamlar üzerinden ve çoğu zaman teknik bir dille konuşuluyor. Oysa ekonomik kriz, soyut bir tablo değil; doğrudan yaşam kalitesi meselesi.

Eğitimde de benzer bir kopukluk var. Sınav soruşturmaları, geçmişe dönük dosyalar gündeme geliyor; fakat eğitim sisteminin yapısal sorunları arka planda kalıyor. Okullar arasındaki eşitsizlik, öğretmen açığı, barınma problemi, nitelikli eğitime erişimdeki uçurum yeterince tartışılmıyor. Gençler yalnızca sınav stresini değil, sınavdan sonra karşılaşacakları belirsizliği de taşıyor. Liyakat duygusu zayıfladıkça, sistemin adil olduğuna dair inanç da aşınıyor.

Asıl tehlike tam da burada başlıyor. Bir ülkede insanlar sorunlarının çözüleceğine inanmazsa, konuşmaktan vazgeçer. Bugün gençlerin önemli bir kısmı siyaseti takip ediyor ama ciddiye almıyor. Gündemi izliyor ama kendisini o gündemin öznesi olarak görmüyor. Bu, sağlıklı bir toplum için alarm verici bir durumdur. Çünkü umutsuzluk sessizdir; bağırmaz ama kalıcıdır.

Medyanın ve siyasetin sorumluluğu tam da bu noktada ortaya çıkar. Gündemi tamamen yok saymak mümkün değildir; ancak neyi ne kadar konuştuğumuz bir tercihtir. Bahis skandallarını günlerce manşette tutup, eğitim ve ekonomi başlıklarını tali haber olarak geçmek bir tercihtir. Barış söylemini yüksek sesle dillendirip, bunun toplumsal karşılığını tartışmamak da öyle.

Bu yazı, hiçbir soruşturmayı küçümsemek ya da hiçbir siyasi süreci yok saymak amacı taşımıyor. Ancak bir uyarı yapmak gerekiyor: Gündem gürültüsü, gerçek sorunları çözmez. Aksine onları görünmez kılar. Türkiye’nin bugün en büyük ihtiyacı yeni bir sansasyon değil; güven duygusunu yeniden inşa edecek bir ekonomik, eğitsel ve kurumsal akıldır.

Gençlere sürekli “sabredin” deniyor. Halktan fedakârlık isteniyor. Ama fedakârlık, umutla birlikte anlam kazanır. Umut ise lafla değil, somut politikalarla büyür. Eğer gerçek gündem konuşulmazsa, toplum bir süre sonra konuşmayı da bırakır. İşte asıl tehlike budur.

Belki de bu yüzden, ülke olarak en çok konuştuğumuz başlıklar en az sorumluluk gerektirenler oluyor. Bahis dosyaları kapanır, isimler değişir; barış lafları başka bir haftaya kalır. Ekonomi, eğitim ve liyakat ise hep “önemli ama sonra” denilen bir yere bırakılır. Sonra dediğimiz yer ise tuhaf biçimde hiç gelmez. Biz de o gelmeyen “sonra”yı konuşmamak için gündemi biraz daha yükseltiriz. Gürültü artar, sessizlik derinleşir.