Gündem yaratacak kulisi paylaştı! “İmamoğlu havlu attı”

Gazeteci Hilal Köylü’nün YouTube kanalında paylaştığı kulis bilgileri siyaset gündemini sarstı. Ekrem İmamoğlu’nun “Aday olamazsam vizyonumuzu sürdürecek başka bir ismi desteklerim” açıklaması, iktidar kulislerinde “havlu attı” şeklinde yorumlandı.

Gazeteci Hilal Köylü, CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylığı sürecine dair yaptığı değerlendirmede, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun son açıklamasının iktidar kulislerinde “havlu attı” şeklinde yorumlandığını belirtti. İmamoğlu, Bloomberg’e verdiği röportajda, “Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar, ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür” ifadelerini kullandı.

Köylü, bu açıklamanın ardından CHP’de aday belirleme sürecinin zorlaşacağını ve Özgür Özel’in daha cesur davranacağı yönünde değerlendirmeler yapıldığını belirtti. Mansur Yavaş’ın da milliyetçi cepheyi temsil edebilecek bir aday olarak öne çıktığını ancak kendisinin “önemli olan iktidarı değiştirmek” diyerek adaylık konusunda temkinli davrandığını hatırlattı.

Hilal Köylü, AK Parti’nin bu süreci yakından izlediğini ve CHP’yi karıştırmak için fırsat kolladığını söyledi. CHP yönetimi ise bu süreçten birleşerek ve bütünleşerek çıkılması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

Ekrem İmamoğlu, resmen aday olamazsa çünkü cezaevinde cezaevinden çıkamama durumu var. Siyasi yasaklı olma durumu zaten hep konuşuldu. İmamoğlu, “Aday olamazsam demokratik muhalefeti birleştiren ben gerçekçiyim birleştiren bir başka aday bizim vizyonumuzu sürdürür, onu desteklerim” mesajı veriyor. İmamoğlu'nun adaylık açıklaması iktidar kulislerinde İmamoğlu havlu attı değerlendirmeleri yapılıyor ve CHP aday belirlemekte zorlanacak deniyor. Dahası aday Özgür Özel diyen çok sayıda isim var. Özgür Özel ben aday değilim açıklaması yapmış olsa da İmamoğlu'nun bu açıklamasından sonra çok daha cesur davranacak değerlendirmeler geliyor. Bir de Mansur Yavaş faktörü var. Bu konuda milliyetçi cephenin adayı olur, geri duramaz gibi değerlendirmeler yapılıyor. Oysa ki Mansur Yavaş “ha Özgür Özel olmuş ha ben olmuşum önemli olan bu iktidarı değiştirmemiz gerekiyor” açıklaması yapmıştı. Ama tabii ki günü geldiğinde ne olacak bilmiyoruz. AK Parti CHP'yi karıştırmak için ellerini ovuşturuyor. CHP yönetimi “buradan birleşerek, bütünleşerek çıkması şart ki biz bunu aşarız” diyor.

