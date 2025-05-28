Gündemde olan valinin büyük sırrını Müyesser Yıldız açıkladı! PKK’nın anmasına izin vermemiş, merkeze çekilmişti…

Ünlü yazar Müyesser Yıldız, terörist anmasına izin vermeyip, merkeze çekilen valinin büyük sırrını açıkladı. Yıldız, “Baba Tekbıyıkoğlu 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ihtiyat asker olarak görevlendirilmiş. Kıbrıs Barış Harekâtı’mızdan o kadar etkilenmiş ki, çocuklarına Bülent ve Savaş adını vermiş” dedi.

TERÖRİST BAYRAKLARINA İZİN VERMEMİŞ, MERKEZE ÇEKİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Tunceli valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 19 Mayıs anmasında terör örgütü PKK’nın törenine izin vermemişti. Terör örgütünün bayraklarına da izin vermeyen vali Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak merkeze çekilmişti. Dün ise valinin yerine gelen isim Erdoğan’ın imzasıyla açıklandı. Merkeze çekilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

YENİ BİLGİYİ PAYLAŞTI

Tekbıyıkoğlu, yaptığı hareketle milliyetçi kesim tarafından büyük takdir toplamıştı. Tekbıyıkoğlu’na ilişkin yeni bir bilgiyi paylaşan Ünlü yazar Müyesser Yıldız, “Duruşuyla umutları yeniden yeşertip milletin gönlünde taht kuran Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu hakkında öğrendiğimiz yeni bir bilgiye gelelim” dedi.

İSMİ BÜLENT ECEVİT’TEN GELİYOR

Tekbıyıkoğlu’nun isminin ise Bülent Ecevit’ten geldiğini söyleyen Yıldız, “Babası merhum Cemalettin Tekbıyıkoğlu’nun gazi bir polis olduğu biliniyor. Öncesi var. Baba Tekbıyıkoğlu 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ihtiyat asker olarak görevlendirilmiş. Kıbrıs Barış Harekâtı’mızdan o kadar etkilenmiş ki, çocuklarına Bülent ve Savaş adını vermiş. Tahmin edeceğiniz üzere Bülent’i, dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit’ten, Savaş’ı da harekâttan esinlenerek koymuş. Böylesine milli bir duyarlılıktan gelen Vali Tekbıyıkoğlu’nun Tunceli’deki tavrı, “heyecan ve günlük kahramanlık” sayılacak, öyle mi? Haydi oradan!..” ifadelerini kullandı.