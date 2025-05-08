Gündemdeki dizide “Kehribar” sürprizi! Ebru Yaşar’ın rekortmen şarkısı “Eşref Rüya” sevenlerini mest etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gündemdeki dizide “Kehribar” sürprizi! Ebru Yaşar’ın rekortmen şarkısı “Eşref Rüya” sevenlerini mest etti

Ebru Yaşar ve Burak Bulut’un müzik platformlarında rekor kıran düet parçası “Kehribar” Kanal D’nin flaş dizisi “Eşref Rüya” ile ekrana gelince sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Dizinin tutkunları bu hafta ekran karşısına geçtiklerinde Ebru Yaşar ve Burak Bulut’un muhteşem düetiyle karşılaşınca hem duygulanıp hem de karşılaştıkları bu güzel sürprizle şaşırdılar.

Dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un dizide Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ın seslendirdiği “Kehribar” şarkısını söylemesi izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar ve Burak Bulut'un muhteşem yorumları ile hafızalara kazınan, müzik platformlarında rekor üstüne rekor kıran “Kehribar” şarkısı, bu kez Çağatay Ulusoy’un sesiyle dizinin duygusal ritmini belirledi. Dizideki performans, Ebru Yaşar’ın muhteşem yorumu ile taçlandırdığı rekortmen "Kehribar" şarkısını bir kez daha geniş kitlelerle buluşturdu.

İşte Ebru Yaşar ve Burak Bulut'un 'Kehribar' şarkısının sözleri:

Sevgilim, çok güzelsin

Ama düşmiy'ce'm sana, yine üzersin

Ritmi kalbimin çok düzensiz

Yaşamak denmez buna, vur, düzelsin

Sevgilim, çok özelsin

Düşerken elimi tutan da sendin

Ayrılık kapıyı çalarken

Seni okuyamadım diye "Kaldı" dersin

Makul kaderime yok teselli

Kimi seveyim, kimi bu denli?

Konuşur olduk senli benli

İşte o karanlık yuttu beni

Kurumuş dal gibi gamzeleri

Bi' adım daha atsam sendelerim

Açtığın yaralar hayli derin ama

Kul kaderini yaşar, ben de seni

Oy oy oy, yedi beni, ömrümden deli deli

"Yıllanmış kehribarım çekmekten" derdi "seni"

"Gözlerinin ehli benim, ben unutmam" derdi "seni"

Aşkından tarumarım, bu karanlık yuttu beni

Oy oy oy, yedi beni, ömrümden deli deli

"Yıllanmış kehribarım çekmekten" derdi "seni"

"Gözlerinin ehli benim, ben unutmam" derdi "seni"

Aşkından tarumarım, bu karanlık yuttu beni

Makul kaderime yok teselli

Kimi seveyim, kimi bu denli?

Konuşur olduk senli benli

İşte o karanlık yuttu beni

Kurumuş dal gibi gamzeleri

Bi' adım daha atsam sendelerim

Açtığın yaralar hayli derin ama

Kul kaderini yaşar, ben de seni

Oy oy oy, yedi beni, ömrümden deli deli

"Yıllanmış kehribarım çekmekten" derdi "seni"

"Gözlerinin ehli benim, ben unutmam" derdi "seni"

Aşkından tarumarım, bu karanlık yuttu beni

Oy oy oy, yedi beni, ömrümden deli deli

"Yıllanmış kehribarım çekmekten" derdi "seni"

"Gözlerinin ehli benim, ben unutmam" derdi "seni"

Aşkından tarumarım, bu karanlık yuttu beni

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