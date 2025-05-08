Gündemdeki dizide “Kehribar” sürprizi! Ebru Yaşar’ın rekortmen şarkısı “Eşref Rüya” sevenlerini mest etti

Dizinin tutkunları bu hafta ekran karşısına geçtiklerinde Ebru Yaşar ve Burak Bulut’un muhteşem düetiyle karşılaşınca hem duygulanıp hem de karşılaştıkları bu güzel sürprizle şaşırdılar.
Dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un dizide Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ın seslendirdiği “Kehribar” şarkısını söylemesi izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar ve Burak Bulut'un muhteşem yorumları ile hafızalara kazınan, müzik platformlarında rekor üstüne rekor kıran “Kehribar” şarkısı, bu kez Çağatay Ulusoy’un sesiyle dizinin duygusal ritmini belirledi. Dizideki performans, Ebru Yaşar’ın muhteşem yorumu ile taçlandırdığı rekortmen "Kehribar" şarkısını bir kez daha geniş kitlelerle buluşturdu.
İşte Ebru Yaşar ve Burak Bulut'un 'Kehribar' şarkısının sözleri:
Sevgilim, çok güzelsin
Ama düşmiy'ce'm sana, yine üzersin
Ritmi kalbimin çok düzensiz
Yaşamak denmez buna, vur, düzelsin
Sevgilim, çok özelsin
Düşerken elimi tutan da sendin
Ayrılık kapıyı çalarken
Seni okuyamadım diye "Kaldı" dersin
Makul kaderime yok teselli
Kimi seveyim, kimi bu denli?
Konuşur olduk senli benli
İşte o karanlık yuttu beni
Kurumuş dal gibi gamzeleri
Bi' adım daha atsam sendelerim
Açtığın yaralar hayli derin ama
Kul kaderini yaşar, ben de seni
Oy oy oy, yedi beni, ömrümden deli deli
"Yıllanmış kehribarım çekmekten" derdi "seni"
"Gözlerinin ehli benim, ben unutmam" derdi "seni"
Aşkından tarumarım, bu karanlık yuttu beni
Oy oy oy, yedi beni, ömrümden deli deli
"Yıllanmış kehribarım çekmekten" derdi "seni"
"Gözlerinin ehli benim, ben unutmam" derdi "seni"
Aşkından tarumarım, bu karanlık yuttu beni
Makul kaderime yok teselli
Kimi seveyim, kimi bu denli?
Konuşur olduk senli benli
İşte o karanlık yuttu beni
Kurumuş dal gibi gamzeleri
Bi' adım daha atsam sendelerim
Açtığın yaralar hayli derin ama
Kul kaderini yaşar, ben de seni
Oy oy oy, yedi beni, ömrümden deli deli
"Yıllanmış kehribarım çekmekten" derdi "seni"
"Gözlerinin ehli benim, ben unutmam" derdi "seni"
Aşkından tarumarım, bu karanlık yuttu beni
Oy oy oy, yedi beni, ömrümden deli deli
"Yıllanmış kehribarım çekmekten" derdi "seni"
"Gözlerinin ehli benim, ben unutmam" derdi "seni"
Aşkından tarumarım, bu karanlık yuttu beni