Gündemdeki dizide “Kehribar” sürprizi! Ebru Yaşar’ın rekortmen şarkısı “Eşref Rüya” sevenlerini mest etti

Dizinin tutkunları bu hafta ekran karşısına geçtiklerinde Ebru Yaşar ve Burak Bulut’un muhteşem düetiyle karşılaşınca hem duygulanıp hem de karşılaştıkları bu güzel sürprizle şaşırdılar.

Dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un dizide Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ın seslendirdiği “Kehribar” şarkısını söylemesi izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar ve Burak Bulut'un muhteşem yorumları ile hafızalara kazınan, müzik platformlarında rekor üstüne rekor kıran “Kehribar” şarkısı, bu kez Çağatay Ulusoy’un sesiyle dizinin duygusal ritmini belirledi. Dizideki performans, Ebru Yaşar’ın muhteşem yorumu ile taçlandırdığı rekortmen "Kehribar" şarkısını bir kez daha geniş kitlelerle buluşturdu.

İşte Ebru Yaşar ve Burak Bulut'un 'Kehribar' şarkısının sözleri: