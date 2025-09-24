Gündemdeki hakem Arda Kardeşler sessizliğini bozdu! "Başkan'ın açıklaması beni hedef gösterdi"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

Maçta yaşanan bir pozisyon gündeme damga vurdu ve tartışma yarattı.

65. dakikada atağa çıkan Trabzonspor, kendi yarı sahasında serbest vuruş kazandı. Futbolcular serbest vuruşu hızlı kullanıp atağa çıktı. Hakem Arda Kardeşler, serbest vuruşun yerinden kullanılmadığı gerekçesiyle tekrarlanmasını istedi.

Maçın ardından A Spor canlı yayınına bağlanarak açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bunun basit bir hata olmadığını ve arkasındaki planı çözmenin görevi olduğunu söyledi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gündemi sarsacak çıkış: Bu akşam yaşanan hata değil!

TFF'nin de Arda Kardeşler'den hakemliği bırakmasını istediği iddia edildi.

"BAŞKANIN AÇIKLAMASI BENİ HEDEF GÖSTERDİ"

HT Spor canlı yayınına bağlanan hakem Arda Kardeşler, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının üzücü olduğunu belirten Kardeşler, "Müsabaka sonrasında TFF Başkanımızın televizyonda yaptığı açıklamaları çok üzülerek dinledim. Pozisyon ortada, ben de bir hata yaptım ancak bu yaptığım ilk hata değildi. Her maçta, yerde hatalar oluyor. Ancak Federasyon Başkanımızın, bu pozisyonun hata olmadığını söylemesi, arkasında planlı bir eylem olduğunu söylemesi beni çok hedef gösterdi 3 gündür. Ben çok üzüldüm" dedi.

"BU PLANLI EYLEM NEDİR AÇIKLANSIN"

"Bahsedilen bu planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum" diyen Kardeşler, "Bu zanla yaşamak istemiyorum açıkçası. Şu an hedef konumundayım. 'Hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcı ve üzücü" ifadelerini kullandı.

????️ Arda Kardeşler: "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım." pic.twitter.com/PG7f850kq8 — HT Spor (@HTSpor) September 23, 2025

"MAÇTAN SONRA KEŞKE BENİMLE İLETİŞİME GEÇSEYDİ"

Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle iyi bir iletişim kurduğunu ifade eden Arda Kardeşler, şunları söyledi:

"Göreve geldiğinden beri bizlerle iletişimi çok iyi. Sürekli iletişim halindeyiz. Bu konu özelinde de keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi maçtan sonra.

Geçmedi, olabilir. Keşke bugüne kadar da beni bir arayıp sorsaydı bunun ne olduğunu, ne bittiğini, ben de duygularımı kendisine açıkça ifade edebilseydim ve yaşanan olayla ilgili daha şeffaf bir şekilde kamuoyunu aydınlatsaydık."

????️ Arda Kardeşler: "TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi." pic.twitter.com/INAzX580UK — HT Spor (@HTSpor) September 23, 2025

"BENİM DE AİLEMİN OLDUĞU DÜŞÜNÜLSEYDİ"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüştüğünü aktaran Kardeşler, "Kendisi de sağ olsun bir abi gibi yaklaştı, ılıman yaklaştı olaya. Bunun planlı bir eylem olduğunu dile getirilmesi çok yaralayıcı. Ben şeffafım, buradayım, böyle planlı bir eylem varsa bunun açıklanmasını istiyorum. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi" dedi