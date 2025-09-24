Gündemdeki hakem Arda Kardeşler sessizliğini bozdu! "Başkan'ın açıklaması beni hedef gösterdi"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gündemdeki hakem Arda Kardeşler sessizliğini bozdu! "Başkan'ın açıklaması beni hedef gösterdi"

Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki bir pozisyon nedeniyle TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sert tepki gösterdiği hakem Arda Kardeşler, "hata değil planlı" iddiasının kendisini hedef gösterdiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

Maçta yaşanan bir pozisyon gündeme damga vurdu ve tartışma yarattı.

65. dakikada atağa çıkan Trabzonspor, kendi yarı sahasında serbest vuruş kazandı. Futbolcular serbest vuruşu hızlı kullanıp atağa çıktı. Hakem Arda Kardeşler, serbest vuruşun yerinden kullanılmadığı gerekçesiyle tekrarlanmasını istedi.

Maçın ardından A Spor canlı yayınına bağlanarak açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bunun basit bir hata olmadığını ve arkasındaki planı çözmenin görevi olduğunu söyledi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gündemi sarsacak çıkış: Bu akşam yaşanan hata değil!İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gündemi sarsacak çıkış: Bu akşam yaşanan hata değil!

TFF'nin de Arda Kardeşler'den hakemliği bırakmasını istediği iddia edildi.

"BAŞKANIN AÇIKLAMASI BENİ HEDEF GÖSTERDİ"

HT Spor canlı yayınına bağlanan hakem Arda Kardeşler, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının üzücü olduğunu belirten Kardeşler, "Müsabaka sonrasında TFF Başkanımızın televizyonda yaptığı açıklamaları çok üzülerek dinledim. Pozisyon ortada, ben de bir hata yaptım ancak bu yaptığım ilk hata değildi. Her maçta, yerde hatalar oluyor. Ancak Federasyon Başkanımızın, bu pozisyonun hata olmadığını söylemesi, arkasında planlı bir eylem olduğunu söylemesi beni çok hedef gösterdi 3 gündür. Ben çok üzüldüm" dedi.

"BU PLANLI EYLEM NEDİR AÇIKLANSIN"

"Bahsedilen bu planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum" diyen Kardeşler, "Bu zanla yaşamak istemiyorum açıkçası. Şu an hedef konumundayım. 'Hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcı ve üzücü" ifadelerini kullandı.

"MAÇTAN SONRA KEŞKE BENİMLE İLETİŞİME GEÇSEYDİ"

Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle iyi bir iletişim kurduğunu ifade eden Arda Kardeşler, şunları söyledi:

"Göreve geldiğinden beri bizlerle iletişimi çok iyi. Sürekli iletişim halindeyiz. Bu konu özelinde de keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi maçtan sonra.

Geçmedi, olabilir. Keşke bugüne kadar da beni bir arayıp sorsaydı bunun ne olduğunu, ne bittiğini, ben de duygularımı kendisine açıkça ifade edebilseydim ve yaşanan olayla ilgili daha şeffaf bir şekilde kamuoyunu aydınlatsaydık."

"BENİM DE AİLEMİN OLDUĞU DÜŞÜNÜLSEYDİ"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüştüğünü aktaran Kardeşler, "Kendisi de sağ olsun bir abi gibi yaklaştı, ılıman yaklaştı olaya. Bunun planlı bir eylem olduğunu dile getirilmesi çok yaralayıcı. Ben şeffafım, buradayım, böyle planlı bir eylem varsa bunun açıklanmasını istiyorum. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi" dedi

Son Haberler
Hilvan'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı
Hilvan'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobil takla attı
Elazığ'da otomobil takla attı
Balıkesir'de deprem
Balıkesir'de deprem
Tolga Sarıtaş ilk kez paylaştı!
Tolga Sarıtaş ilk kez paylaştı!
Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından vurdu
Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından vurdu